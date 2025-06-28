帶家人視察海濱度假勝地 金正恩盛讚今年「最偉大成就」

金正恩（左）帶著妻子李雪主（右）和女兒金主愛（中）一同欣賞遊客使用滑水道。（法新社）

2025/06/28 16:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》26日報導，北韓領袖金正恩經常在實彈演習時露面，但他近日轉換風格，帶家人前往元山－葛麻（Wonsan-Kalma）的海濱度假區視察，並盛讚這是北韓今年「最偉大成就」之一。

金正恩24日捨棄標誌性的中山裝，換上與元山－葛麻沙灘風格相配的深色西裝、白襯衫和領帶，在妻子李雪者及外界認為是金氏王朝繼承者的女兒金主愛陪同下，在泳池邊放鬆身心，身邊放著一包香菸、冷飲和毛巾，看著「度假者」在兩條滑水道上滑行。金氏一家還在一片4公里長的沙灘上欣賞景色，周圍環繞著官員，遠方似乎還有一間度假飯店。

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金正恩在開幕式上剪綵後表示，經過十多年的努力和不斷上漲的建設成本，該度假村計畫終於「輝煌地實現」。他表示，該度假村將「在北韓旅遊文化建設中發揮主導作用」，他也相信該旅遊區「掀起的幸福浪潮將提升其作為世界級旅遊文化度假勝地的吸引力」。

《朝中社》指出，該度假村位於北韓東海岸，擁有體育和娛樂設施及商業和公共餐飲服務，平壤當局希望該度假村在7月1日開放後，每年吸引2萬名遊客。然而，想體驗北韓式海灘度假的外國遊客將會失望，因為目前元山－葛麻似乎只對當地居民開放，北韓仍在逐步放寬武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情期間對海外遊客設下的限制。

不過，俄羅斯遊客已獲准以團體旅遊的方式前往北韓部分地區，且外國選手4月間也在平壤參加一項馬拉松比賽，但常態旅遊實際上仍被禁止。

金正恩和女兒金主愛在沙灘欣賞景色，身旁環繞眾多隨扈。（法新社）

北韓在東海岸元山－葛麻地區設立的海濱度假區，獲金正恩讚為該國「今年最大成就之一」。（歐新社）

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