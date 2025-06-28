中國東航132死空難 網傳官方文件：公開原因恐危及國安、社會穩定

中國東方航空2022年132死空難，至今都未公開失事原因。（美聯社）

2025/06/28 12:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空5735號航班波音737-800客機，於2022年3月21日墜毀於廣西壯族自治區，造成機上132人全數罹難，當局至今都未公開失事原因，不過，近來有疑似官方文件在微博等中國社群瘋傳，指稱公開原因恐危及國安和社會穩定，引發軒然大波。

從中國微博消息可以看到，這份文件名為「中國民用航空局政府信息公開申請答覆書」，內文寫著「經論證，您申請公開的3．21東航MU5735航空器飛行事故調查進展情况通報，公開後可能危及國家安全、社會穩定，根據《政府信息公開條例》第14條、第36條第（三）項的規定，本機關決定不予公開」。

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答覆書裡還指稱，若申請者認為這份告知侵犯合法權益，仍然可向民航局申請行政覆議；若對覆議決定還是不服，可再向法院提起行政訴訟，文件下方落款為「中國民用航空局綜合司」且有章戳。

中國網友對此議論紛紛，有不少人直指這起空難應該就是副機長蓄意墜機了，畢竟若是飛機本身的問題，那麼政府一定不會放過波音和美國；也有人懷疑這份文件只有公章卻沒有公文號，顯然是造假的。

疑似中國官方文件在微博瘋傳，指稱公開原因恐危及國安和社會穩定。（圖擷自微博）

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