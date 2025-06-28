車流回堵19公里！美國公路遭土石流堵塞 數千人受困8小時

美國西維吉尼亞州公路被土石流堵塞交通，數千名駕駛和乘客徹夜被困8小時。（美聯社）

2025/06/28 09:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國西維吉尼亞州收費公路（West Virginia Turnpike），27日凌晨受到豪雨引發的土石流堵塞交通，導致車流回堵19公里，數千名駕駛和乘客徹夜被困8小時。

據《美聯社》報導，事發地點位於西維吉尼亞州首府查爾斯頓（Charleston）以南32公里處，主要是北上車道遭土石流淹沒，許多民眾被迫在車上過夜，而且他們並不知道為何塞車。

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受困者沃特斯（Nicky Walters）批評，當局應該至少向民眾分發飲用水和食物，或者是通知交通堵塞的原因，但顯然都沒有做到這些；西維州前經濟發展部長卡邁克爾 （Mitch Carmichael）也同樣被塞在路上，他直指大家等了好幾個小時卻完全不知道相關訊息，政府這樣的應對方式很不專業。

西維州公路管理局主管史密斯（Chuck Smith）表示，收費公路在27日早上已有1條車道重新開放，他坦言應該要早點設置繞行路線才對，同時保證未來不會再有此類疏失；西維州州長莫里西（Patrick Morrisey）對這起事件已下令徹查並修正應對方式。

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