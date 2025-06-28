川普批伊朗領袖不知感恩 停止可能解除制裁工作

2025/06/28 05:03

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他曾救了伊朗最高領袖哈米尼一命，讓他免於遭到暗殺，痛批哈米尼不知感恩，同時停止可能解除伊朗制裁的工作。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上發表異常激烈的貼文，嚴厲批評德黑蘭當局聲稱打贏與以色列的戰爭，並表示他將停止可能解除制裁的工作。

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川普指責伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）不知感恩。哈米尼稍早發表強硬的聲明，稱美國轟炸伊朗核設施造成損害的報導被誇大了，還說伊朗擊敗以色列，並打了美國「一巴掌」。

川普發文寫道：「我清楚地知道他躲藏在哪裡，並且不會讓以色列或美國武裝部隊，也就是迄今全球最偉大且最強大的部隊，結束他的生命。」

「我救了他一命，讓他免於非常醜陋且可恥的死亡，他不必說『謝謝你，川普總統！』」

川普透露，他最近幾天都在研議可能解除對伊朗的制裁，這是德黑蘭長期以來的訴求之一。

川普又說：「但沒有，相反的，我受到充滿怒氣、仇恨與令人厭惡的聲明打擊，所以我立刻停止所有關於解除制裁的工作，還有其他事情。」他敦促伊朗返回談判桌。

川普日前在北大西洋公約組織（NATO）海牙高峰會上表示，談判將於下週展開，但伊朗外交部長之後否認將與美國重啟核子談判。1140628

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