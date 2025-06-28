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    首頁　>　國際

    美最高法院裁決 限制法官全國性阻擋出生公民權命令

    2025/06/28 01:39

    〔中央社〕川普政府先前以行政命令限制出生公民權遭3州聯邦法官禁止施行，並適用於全美，白宮要求最高法院說明法官是否有此權限。最高法院今天裁決，限制法官全國性阻止這項行政命令，但未對限制出生公民權是否合憲做出裁決。

    川普（Donald Trump）上任首日簽署限制出生公民權行政命令，挑戰超過百年的美國憲法及判例，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法官隨即發出指引，要求3州及全美暫停執行禁令。白宮隨後要求最高法院釐清，州聯邦法官是否有權限要求全美拒絕執行總統的行政命令。

    最高法院5月聽取有關在美出生即有公民權的案件後，今天做出裁決。Politico、CNBC等美媒報導，9名大法官依意識形態路線投票，根據6比3的表決結果，多數情況下，法官只能對提出訴訟的個人或團體提供救濟，不能將裁決擴大適用他人，除非將訴訟轉為集體訴訟。

    撰寫多數意見書的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）表示：「在我們國家大部分歷史中，全國性禁制令顯然是不存在的。」

    消息一出，川普隨即在社群媒體發文寫道，「美國最高法院的巨大勝利！」

    然而，最高法院今天並未針對川普這項行政命令是否合憲做出裁決。3位自由派大法官在反對意見中指出，川普這項指令明顯違法。

    自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）寫道，川普這項行政命令的明顯違反性，顯示多數意見錯誤的嚴重性，也凸顯了，為何在此情況下，應支持全國性禁制令作為適當救濟措施。她並強調，「出生公民權是這個國家的法律」。（編輯：徐睿承）1140628

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