體型如拉布拉多犬！新種超小恐龍「謎樣奔跑者」曝光

新種恐龍「謎樣奔跑者」重建模型。（歐新社）

2025/06/27 21:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕恐龍向來給人體型龐大的印象，不過，1億5000萬年前生活在美國科羅拉多州的一種恐龍，卻是罕見的「小個子」，如一隻拉布拉多犬般大小，為少見的小型植食性恐龍。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，英國倫敦自然史博物館古生物學教授巴瑞特（Paul Barrett）、梅德曼（Susannah Maidment）率領的團隊，25日在《皇家學會開放科學（Royal Society Open Science）》期刊發表這份研究報告。這種恐龍被命名為「Enigmacursor Mollyborthwickae」，Enigma意為謎團，cursor為奔跑者之意，其屬名Mollyborthwickae，為根據資助人莫莉．博斯威克（Molly Borthwick）之名命名，以向其致意。

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共同發表這份研究報告的倫敦自然史博物館古生物學教授巴瑞特（Paul Barrett）說，「很難得發現這種非常小型的植食性恐龍」。其化石是2021年到2022年間，在科羅拉多州莫里森岩層（Morrison Formation）發掘出土，在博斯威克出資協助下，由倫敦一家藝廊交給博物館，巴瑞特等人得以著手調查。

分析認為，這種恐龍生活在侏羅紀晚期，與劍龍（Stegosaurus）同時代，但是相比之下非常小隻：成年身高64公分，長180公分、尾部就佔大約一半，體型大小如拉布拉多犬，體重如牧羊犬柯利犬（collie），前肢非常小，但是兩隻後肢卻驚人的又長又大，梅德曼說，「以恐龍的標準來說，牠大概跑得相當快」，不過，「牠的頭部也相對小，所以大概不是最聰明的」。

「謎樣奔跑者」原本被分類為「侏儒龍」，但是這份新研究推翻這種看法。巴瑞特說，此物種有一些其他已知恐龍沒有的特徵，牠的大腿骨和附著於股骨的肌肉，尤其獨特，與其他恐龍不同，使他們認為這是全新屬種。從化石保存的少數牙齒研判，這種恐龍以植物為食，椎弓等部分脊椎骨尚未完全閉合，顯示化石所屬個體死亡時可能尚未成年，但是由於化石交給博物館前的處理方式，使研究團隊難以斷定其年齡，也無法判斷死因。

巴瑞特指出，演化關係上與這新種恐龍最接近的，是在中國發現、體長3公尺的鴻鶴鹽都龍（Yandusaurus hongheenis）。研究團隊根據鴻鶴鹽都龍，補上這具化石缺失的頭骨，製作出重建模型，從26日起在倫敦自然史博物館展出。巴瑞特說，像這種體型更小的恐龍，非常接近之後出現的更大型恐龍的起源，因此，發現這種恐龍化石，有助於填補對恐龍演化歷史的空白，並增加對侏儸紀晚期恐龍生態多樣性的了解。

拉布拉多犬。（資料照）

「謎樣奔跑者」重建模型。研究人員指這種恐龍頭部相對小，因此可能不是最聰明的。（歐新社）

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