確保印太自由開放！「四方安全對話」外長會議7/1華府登場

魯比歐下週二將在華府接待日本、澳洲和印度等「四方安全對話」成員國外長。（美聯社）

2025/06/27 20:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的安全機制「四方安全對話」（QUAD），7月1日將在美國華府舉行外交首長會議，由美國國務卿魯比歐主持，預料聚焦如何確保印度－太平洋地區自由開放，同時為今年秋天在印度舉行的領袖峰會做好準備。

《路透》及《法新社》26日報導，在美國總統川普1月21日就任當天，魯比歐即在華府與赴美參加就職典禮的四方安全對話外長進行會談，是他首場外交活動，被認為彰顯美國對印太安全事務的重視，尤其對抗中國是川普政府的首要任務。

請繼續往下閱讀...

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）26日宣布，四方安全對話外長的第二次會談，也將以推進自由、開放、安全的印太地區為基礎，「這將是美國領導力的展現——力量、和平與繁榮」。

不過，川普上任後一直受中東和烏俄戰爭困擾，他與四方安全對話成員國的關係，也被對等關稅影響，近日在荷蘭舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，日本、澳洲和其他美國印太夥伴國家領袖都未出席，引發人們對未來區域合作的質疑。

鑑於北約峰會同意將國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比重提升至5%，白宮新聞秘書李威特26日敦促印太國家也跟進，「如果歐洲能做到，印太同樣可以」。

然而，《金融時報》日前才披露，川普政府要求日本將防衛支出佔GDP的目標，從3%再提升至3.5%，但日方拒絕，並取消原定7月1日再美舉行的外交、國防「2+2」部長級會議。目前，日方的防衛預算目標是2027年時佔比達2%。

日本《共同社》27日引述日本政府消息人士披露，日美兩國正在安排魯比歐7月初首次訪日的行程，主要議題將是美國加徵關稅和中東局勢，屆時可能與首相石破茂和外相岩屋毅進行會談。此次訪問是魯比歐亞洲行的其中一站，他還將出席7月8日至11日在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議，同時也計畫訪問南韓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法