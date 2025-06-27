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    釜山頻捕獲罕見「深海魚」韓網憂：日本大地震前兆？

    釜山外海近日頻繁捕獲罕見的深海紅鯛。（擷取自《KNN NEWS》）

    釜山外海近日頻繁捕獲罕見的深海紅鯛。（擷取自《KNN NEWS》）

    2025/06/27 19:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，韓國釜山外海又再度捕獲一條長約170公分的罕見深海紅鯛魚。這已經是今年第五次在該海域捕獲深海罕見魚類，不禁讓韓網擔心，是否與近期日本外海頻繁發生的數百起地震有關。對此，韓國專家持保留態度。

    綜合韓媒報導，近日在釜山外海「朝鮮海峽」捕獲一條身長約170公分、體重100公斤的巨型深海紅鯛魚。已經是今年第五度在同個海域捕獲相同的罕見魚類。

    紅鯛魚在南韓被稱為「傳說中的深海魚」，是棲息於深海400公尺以上的稀有魚類，每年捕獲量約30條左右。當地漁船船長更稱，他追蹤鯛魚超過10年，今年是首見如此頻繁的捕獲狀況。對此現象，也讓韓網開始擔心，這可能是「7月日本大地震的前兆」。

    對於此種說法，專家持保留態度。韓國國家水產科學研究所研究員朴正浩對媒體表示「捕獲深海魚與地震的關聯性只是傳言，尚未得到科學證實」，他也強調「捕獲的頻率增加，就直接推論將有地震發生，在科學上是很難成立的」。

    另外，釜慶大學環境地質學教授金永碩也表示「如果真的因為地震影響，那南海地震每100到150年就會發生一次，但直到現在才70到80年，還沒有出現復發週期。」

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