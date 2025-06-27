貓咪愛「喵喵叫」有原因！日研究曝性格祕密

日本京都大學最新研究指出，雄激素受體基因序列較短的貓咪更常發出呼嚕聲或對人喵喵叫，示意圖。（情境照）

2025/06/27 23:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你家貓咪是「話匣子型」？還是「沉默型」？日本京都大學最新研究指出，貓咪個性上的差異，可能與體內的「雄激素受體基因」（AR）長度有關。研究發現，基因序列較短的貓咪更常發出呼嚕聲或對人喵喵叫，甚至展現出較高的攻擊性；相反，長型基因則較溫馴、安靜。

《BBC》報導，日本京都大學研究團隊調查280隻家貓發現，貓咪的「雄激素受體基因」（AR）可能影響牠們的行為模式。該基因位於X染色體上，會影響身體對睪固酮等荷爾蒙的反應強度。研究顯示，這段基因中重複序列的長短，可能與貓咪是否健談、好動甚至是否具攻擊性密切相關。

請繼續往下閱讀...

研究團隊分析問卷與DNA樣本後發現，擁有短型AR基因的貓咪，較常發出呼嚕聲或主動喵喵叫，例如催飯、要求開門或吸引注意等，特別是雄性貓的表現最為明顯；而同樣基因型的雌貓，則在面對陌生人時顯得更具攻擊性。相較之下，擁有長型AR基因的貓咪通常個性較溫和安靜，這種類型在多數溫馴的品種貓中也較常見。

有趣的是，這類「健談又強勢」的基因型，也出現在像猞猁等野生貓科動物身上。研究人員認為，這可能意味著某些貓咪的行為，並非馴化過程產生的全新特質，而是來自祖先的原始生存本能。在與人類共存的環境中，這樣的個性反而可能是一種優勢。

類似情況也出現在都市海鷗身上。英國研究發現，生活在城市的海鷗比鄉村海鷗更具侵略性，行為大膽，甚至會主動搶食或追逐路人。研究認為，面對高度競爭的資源環境，展現主動與攻擊性，反而提高了動物的生存機會。這也說明，像貓咪這類看似親人的行為，可能是一種因應壓力與資源變化的本能反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法