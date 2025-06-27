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    《不可能的任務》主題曲作曲家去世 享壽93歲

    萊美獎得主、《不可能的任務》主題曲作曲家西夫林因肺炎併發症去世，享壽93歲。（法新社）

    萊美獎得主、《不可能的任務》主題曲作曲家西夫林因肺炎併發症去世，享壽93歲。（法新社）

    2025/06/27 17:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕葛萊美獎得主、《不可能的任務》主題曲作曲家西夫林（Lalo Schifrin）家人證實，他於美國時間26日因肺炎併發症去世，享壽93歲。

    根據《BBC》報導，西夫林在其長達六十多年的職業生涯中，以獨特打擊樂和爵士樂風格而聞名，創作了超過100部電影和電視劇的配樂。他曾6次獲得奧斯卡提名，並獲得4座葛萊美獎。西夫林家人表示，他在親人陪伴下安詳離世，並感謝公眾發出的感人支持訊息。

    美國電影藝術與科學學院讚揚了這位音樂家的「天才」作品，稱其「營造了緊張氣氛，激發觀眾的腎上腺素，並為故事注入了活力」。該學院在X上表示「我們將永遠銘記這位將每一個節拍都轉化為刺激，將每一處靜默轉化為懸念的作曲家。」

    西夫林出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯的音樂世家，自幼學習古典鋼琴，20歲出頭搬到巴黎學習爵士樂，後來與吉萊斯皮（Dizzy Gillespie）、菲茨杰拉德（Ella Fitzgerald）和貝西（Count Basie）等著名人士同台演出。

    移居美國後，西夫林開始為好萊塢創作音樂，融合了爵士、古典、當代和流行等多種音樂流派。他為「不可能的任務」創作的最令人難忘的旋律採用獨特的5/4拍號，用他的話來說，旨在注入「一點幽默和輕鬆」，形成一個「不太嚴肅」的主題。

    這旋律成為了全球熱曲，並成為最成功電影系列之一的主題曲。最新一部《不可能的任務：最終清算》全球票房突破5.4億美元（約台幣157.4億元）。

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