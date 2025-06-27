暴打虐殺原住民少年 澳洲2男被判終身監禁

澳洲男子布雷爾利（見圖）打死原住民少年被判被判終身監禁。（擷取自臉書）

2025/06/27 17:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲男子布雷爾利（Jack Brearley）和帕爾默（Brodie Palmer ）謀殺1名原住民男學生，被判終身監禁。法官昆蘭（Peter Quinlan）今（27）日在法庭上說，行徑顯示他們冷酷無情，他們追趕來自亞馬吉 （Noongar Yamatji） 的卡修斯 （Cassius Turvey）， 拿金屬棒野蠻毆打他。昆蘭宣判終身監禁時，旁聽席響起一片歡呼聲，而卡修斯母親梅切爾（Mechelle Turvey）淚流滿面。

根據《BBC》報導，2022年，卡修斯放學後在珀斯（Perth ）郊區遭遇殘酷襲擊，頭部受傷身亡。他的遇害引爆澳洲民眾抗議和守夜活動，普遍存在的種族主義爭論再起。

請繼續往下閱讀...

審判中，現年24歲的布雷爾利和30歲的帕爾默互相指責對方應為卡修斯的死負責。法官昆蘭認定致命打擊是布雷爾利下，並補充說，他「毫無悔意」。

布雷爾利聲稱，他是因卡修斯持刀才自衛，但法官昆蘭則反駁指出他的說法「完全是捏造的」。帕爾默雖沒有攻擊卡修斯身體擊，但昆蘭裁定他「負有同等責任，罪責不同等」。

昆蘭譴責布雷爾利、帕爾默事後還慶祝，舉「荒謬展現他們完全無視襲擊兒童的行徑」。

卡修斯的母親梅切爾在26日的受害者影響陳述中說，他們的行為是出於種族動機。卡修斯不僅是她生活的一部分，還是她的未來。任何語言都無法完全形容因暴力而失去摯愛之人的悲痛。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法