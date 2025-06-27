美軍空襲造成核設施「嚴重受損」 伊朗外長阿拉奇證實

伊朗外長阿拉奇在國營媒體專訪中證實，遭美軍空襲的核設施已「嚴重受損」。（歐新社）

2025/06/27 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在伊朗最高領袖哈米尼，淡化美國空襲對核設施造成的損害數小時後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日證實，伊朗核設施遭受「重大且嚴重的損害」，這是德黑蘭官方首次承認伊朗3處核設施，在美國軍事行動中的損害程度。

《紐約時報》指出，阿拉奇在接受伊朗國家電視台採訪時表示，伊朗原子能組織仍在「監控損害和損失」，但他補充說，「我必須說，損失不小，我們的設施遭到嚴重破壞」。數小時前，哈米尼在一段預錄的影片中表示，美軍對伊朗核設施的襲擊「未能發揮任何重要作用」，並指川普聲稱「摧毀」核設施的說法「言過其實」。

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不過阿拉奇也暗示，伊朗可能會停止與聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）的合作，並稱該機構的稽核人員是否會被允許進入伊朗核設施，仍是未知數。他表示，伊朗目前不歡迎IAEA局署長葛羅西（Rafael Grossi）到訪。

擁有伊朗立法否決權的伊朗憲法監護委員會（Guardian Council），已在26日批准國會通過的一項法案，該法案將有效禁止伊朗與IAEA進行任何合作，以報復美國上週末轟炸福爾多、納坦茲和伊斯法罕核設施。

雖然溫和派總統裴澤斯基安仍須決定是否頒布該法律，但阿拉奇表示，政府將全力配合該法律的實施，「毫無疑問，我們有義務執行這項法律」。他也補充道，從現在起，伊朗「與國際原子能總署的關係將會改變」。

美軍空襲的幾天後，有關伊朗核計畫的幾個關鍵問題依然存在。如果伊朗決定將濃縮鈾武器化，那麼這400公斤、足以提供10枚核彈核燃料的濃縮鈾去了哪裡？同樣懸而未決的是，先進的離心機是否倖免於攻擊？

若IAEA稽核人員獲准進入伊朗核設施，他們或許能更明確地回答上述問題，並確認伊朗是否正在修復其設施並重啟核子計畫。

分析人士表示，鑑於美國空襲造成的挫折，以及以色列連日來襲擊伊朗核基礎設施並暗殺數名頂級核科學家，伊朗在與西方的任何核談判中都已沒有底牌。因此，德黑蘭可能正試圖把與IAEA的合作當成底牌。專家表示，這種做法也有利於伊朗讓所有人「猜測」其核武能力。

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