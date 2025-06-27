川普指攻擊伊朗有如襲日原子彈 引發日本憤怒

美國總統川普25日將美國對伊朗的襲擊與結束二戰的廣島和長崎原子彈爆炸相提並論。（彭博社）

2025/06/27 16:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普25日將美國對伊朗的襲擊與結束二戰的廣島和長崎原子彈爆炸相提並論，他對記者聲稱「那次襲擊結束了戰爭。我不想舉廣島和長崎的例子，但那本質上是同一件事。」，此言論引發日本強烈憤怒。

根據《BBC》報導，長崎市長鈴木史郎表示，如果川普為投下原子彈辯護，那麼作為一座曾遭受轟炸的城市感到非常遺憾。

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原子彈爆炸倖存者、諾貝爾和平獎得主、日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo）聯合主席三牧俊之指出，川普的言論「令人無法接受」。

原子彈襲擊的倖存者26日在廣島舉行抗議，要求川普收回其聲明。廣島議員26日也通過了一項決議，駁斥美國為使用原子彈辯護的言論。

當被問及東京是否會就川普的言論提出抗議時，內閣官房長官林芳正表示，日本已多次向美國表達在原子彈問題上的立場。

1945年8月，美國對日本廣島與長崎投下原子彈，造成約14萬人死亡。倖存者至今仍飽受心理創傷，且罹患癌症的風險也大幅增加。日本是世界上唯一遭受核打擊的國家，廣島和長崎的原子彈爆炸勾起人們痛苦的回憶。

在廣島，象徵日本反對核武的和平火焰自20世紀60年代後一直燃燒，還有一座計算自世界最後一次核攻擊以來天數的時鐘展示在戰爭博物館入口處。

日本內閣官房長官林芳正表示，日本已多次向美國表達在原子彈問題上的立場。（美聯社）

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