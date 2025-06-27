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    上海東方明珠透明空橋「玻璃突碎裂」影片曝 遊客嚇爆

    東方明珠上球體中的259米懸空觀光廊，由24組扇型全透明環型玻璃鋪設而成。（彭博檔案照）

    東方明珠上球體中的259米懸空觀光廊，由24組扇型全透明環型玻璃鋪設而成。（彭博檔案照）

    2025/06/27 21:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海東方明珠電視塔259公尺高的「懸空觀光廊」，26日驚傳玻璃碎裂，一名遊客當時站廊上，玻璃就在他附近碎裂，他驚魂未定地說，「炸的聲音嚇死我了。」官方回應，第一時間已經緊急處理，現在已經安全，正常營業。

    綜合中媒報導，有中國網友昨（26）日在社群平台發布影片指「上海東方明珠電視塔玻璃都給熱炸了」。影片中可見，懸空觀光廊玻璃地板一塊玻璃出現細密的裂紋，不少網友認為，玻璃爆裂的原因是因為天氣太熱，導致玻璃被熱到炸開。

    工作人員回應，第一時間已經緊急處理，現在已經安全，景區目前正常營業。但工作人員並未透露更多具體情況。

    根據中媒報導，東方明珠上球體中的259米懸空觀光廊是由24組扇型全透明環型玻璃鋪設而成的觀景走道，地面玻璃最寬處2.15公尺，最窄處1.75公尺，立面玻璃高1.9公尺，上方安裝固定金屬網。遊客透過延伸出去的150公尺長、2.15公尺寬的強化玻璃，能將腳下景色盡收眼底，體驗到雲空漫步的美妙意境。

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