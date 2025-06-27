美國殯儀館老闆被控藏匿近190具屍體 假骨灰給家屬

科羅拉多州回歸自然殯儀館老闆霍爾福德，在破舊建築中藏匿了近190具屍體。圖為霍爾福德與其妻子。（擷自X@whatsdabizness）

2025/06/27 16:55

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕科羅拉多州回歸自然殯儀館（Return to Nature Funeral Home）老闆霍爾福德（Jon Hallford），被指控在一棟破舊建築中藏匿了近190具屍體，並向悲痛的家屬發送假骨灰。另外他還被指控騙取政府近90萬美元（約台幣2596萬元）的新冠疫情補助。他預定今（27）日將在聯邦法院因欺騙顧客和詐騙政府而被判刑。

根據《美聯社》報導，霍爾福德去年承認犯有串謀電信詐欺罪，面臨最高20年監禁。聯邦檢察官正在尋求判處其15年徒刑。他在另一起州級案件中承認了191項虐待屍體指控。

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霍爾福德和妻子卡里（Carie Hallford）被指控在2019年至2023年期間存放屍體，並向死者家屬寄送假骨灰。調查人員稱，2023年他們在彭羅斯（Penrose）小鎮一棟低矮、蟲害肆虐的建築裡發現堆疊在一起的屍體。

這項駭人發現讓許多家庭意識到，他們親人並未火化，他們播撒或珍藏的骨灰是假的。許多家庭表指出這徹底摧毀了他們原本的悲痛。有些親屬做了惡夢，有些人則深陷內疚。

聯邦檢察官指控霍爾福德婦犯下疫情補助詐欺罪，將補助款項以及顧客付款挪作私用，購買1輛GMC Yukon和1輛Infiniti，兩車總價超過12萬美元（約台幣346萬元）。他們還買價值3.1萬美元（約台幣89萬元）的加密貨幣、Gucci和Tiffany & Co.等精品店奢侈品等。

卡里定於9月就詐騙政府補助金的聯邦案件接受審判，同月她也將在被控191項遺體虐待罪的州級案件中出席下一場聽證會。霍爾福德的州級案件宣判則在8月進行。

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