11萬根屏東香蕉 捐贈東京都內465社福機構

神戶學園集團總長蔣惠萍（左2）捐贈11萬根屏東香蕉給東京都社福機構，由東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平（右2）代表接受，駐日代表李逸洋（左）和東京都副知事栗岡祥一（右）出席觀禮。（記者林翠儀攝）

2025/06/27 14:52

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕台灣旅日學人蔣惠萍代表日本學校法人神戶學園集團，捐贈東京都11萬根的屏東香蕉，提供給都內社會福利機構的孩童與長者享用。捐贈儀式今天在東京都廳舉行，駐日代表李逸洋到場觀禮，感謝蔣惠萍對促進台日友誼的貢獻。

今天的捐贈儀式，除了蔣惠萍、李逸洋，還有代表接受捐贈的東京都社會福祉協議會副會長鳥田浩平、東京都副知事栗岡祥一和東京都議員尾島紘平等人出席。

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蔣惠萍以神戶學園集團總長身分，在2022年及2023年捐贈台灣香蕉給九州地區的小學生享用，她表示，捐贈台灣香蕉的計畫原本預定每年辦理，但去年因為颱風風災的關係而中止，今年產量恢復，再次進口約16.2萬噸約11萬根的香蕉，提供給東京都內的福利機構。

蔣惠萍捐贈的台灣香蕉，產地來自屏東，她表示，2022年她透過屏東前縣長潘孟安牽線，獲得周春米縣長和縣府的大力協助，未來目標仍是每年捐贈，並擴大到日本全國各地。

這次是神戶學園集團首次捐贈香蕉給東京都內的福利機構，蔣惠萍表示，收到非常多的回饋，尤其是很多設施裡的長者都覺得非常懷念，這些長者小時候都吃過台灣香蕉，其中還有兩位是灣生，吃了記憶中的台灣滋味都熱淚盈眶。

鳥田浩平表示，這次的11萬根香蕉提供給都內465個社福機構，很多小朋友吃了之後都說好甜好好吃，設施裡的長者難得品嚐新鮮的水果，也都心花怒放。東京都副知事栗岡祥一表示，台灣香蕉在日本是高級品，獲得很高的評價。

李逸洋表示，這是神戶學園集團第3次捐贈香蕉，對促進台日關係有很大的貢獻，台灣香蕉從1903年開始輸日，至今已有120幾年歷史，台灣香蕉在日本公認是最好吃的香蕉，又大又Q又甜，是其他香蕉比不上的，之前因為風災關係價格高漲，在台灣一斤曾經要價150元左右，日本是台灣香蕉、鳳梨和芒果的最大輸出國，透過蔣總長的善舉拉近台日友誼，深表感謝。

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