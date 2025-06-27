日本死刑都怎麼執行？150年來幾乎沒變 細節曝光

日本「座間9人分屍案」嫌犯白石隆浩。（美聯社資料照）

2025/06/27 17:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省今日執行2017年在神奈川縣座間市，犯下震驚全國的「座間9人分屍案」34歲主嫌白石隆浩死刑，此為日本首相石破茂上任後，首度執行死刑，也讓死刑再度引發討論。日本法律網路平台「律師JP」日前就分享了一名法學教授的著作，其中介紹了日本死刑的內容，讓民眾一窺日本死刑制度的實際樣貌。

「律師JP」21日引述知名法學教授丸山泰弘著作《關於死刑，我們應該知道的事》內容報導指出，日本死刑都是以絞刑執行。行刑時，受刑人蒙住眼睛，站在踏板上、脖子繫上繩索，按下開啟踏板的按鈕後，踏板彈開，受刑人便會從地面懸吊約30公分。

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報導指，日本150年來的死刑執行方式幾乎沒變，稍微不同之處只有，最初為「雙人同時用一組裝置」，後改為「僅一人使用一次」、從「從二樓墜落」，改為「一樓向地下墜落」。另外，原先桎梏眼部用「紙巾」，現改為布覆面罩。死刑後原定觀察2分鐘，再確認死亡後放下；現也改為確認死後約5分鐘才解除繩索。然而，除最後一項「觀察時間」有明文外，其它變更並無正式法源支持，也未制定標準化執行細則，導致死刑如何操作並不透明。

報導指，學者與律師公會警告，關於繩索長度、墜落高度等細節，法律未明文規範，缺乏統一標準。使得死刑執行過程與秩序在制度上成為黑箱，也未強制公開相關程序與細節，缺乏社會監督。

另外，報導也提到刑務官的困境表示，死刑執行不僅對受刑人，也對執行的監獄官員是一大考驗。法務省過去曾公開東京拘留所內部照片，顯示執行室外有三個同步啟動的按鈕，需三名刑務官同時按下以啟動踏板。這樣設計旨在分攤操作責任，減輕個人道德壓力。但前刑務官坂本敏夫仍在書中坦言，死刑是「處遇部門中最難忍受、也最心理負擔的工作」。

坂本回憶，這項工作牽涉受刑人從收容室被帶至刑場、宣讀判決、上身戴布罩、腳上反銬、頸繫絞索。執行後，還要解繩、驗屍、幫受刑人沐浴、更衣、安置、參與宗教儀式，並送入棺木，由辦理喪葬的教誨師與他們行禮，見送「最後一程」。

上述這些細緻記錄都揭示，日本死刑執行的實施流程，儘管沿襲超過150年，但操作細節多倚賴內部慣例而非法規，另外，死刑也對監獄官心理負擔巨大，難以調適。

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