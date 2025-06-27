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    大而美法案最大阻礙出現？法案可能因她難以在期限通過

    參議院議事專家麥克唐納近日指出「大而美法案」問題，稱該法案其中某些條款違反參議院規定。（路透）

    參議院議事專家麥克唐納近日指出「大而美法案」問題，稱該法案其中某些條款違反參議院規定。（路透）

    2025/06/27 15:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕參議院議事專家麥克唐納（Elizabeth MacDonough ）近日指出「大而美法案」問題，稱該法案其中某些條款違反參議院規定，數十億美元減稅措施因此受到質疑。她的調查結果也使國會難以在7月4日期限前先通過法案。

    根據《BBC》報導，參議院議事專家職責是，決定法案是否符合預算規則。麥克唐納是第一位擔任該職位的女性，自2012年後一直擔任該職位。麥克唐納表示，共和黨參議員提出的幾項條款違反伯德規定（Byrd Rule）。該規定是參議院於1985年通過的規則，規定無關條款不能添加到調解法案中。

    預算法案是一項調解法案，這意味著它不需要60票的絕對多數票即可在參議院通過。因這規則存在，共和黨可避免民主黨對該法案的阻撓，並以簡單多數通過該法案。但麥克唐納仔細研究文大而美法案後發現，該法案在許多地方都試圖改變政策。

    麥克唐納判定不合規的條款包括一項計劃，該計劃會限制各州通過對醫療保健提供者徵稅來增加聯邦醫療補助（Medicaid）資金的能力。另外還有一項條款，會使對川普政府的藐視法庭判決執行變得更加困難。

    隨著麥克唐納繼續審查「大而美法案」，可能會做出更多裁決。一些共和黨人對她的裁決並不滿意，甚至呼籲解僱她。阿拉巴馬州共和黨參議員圖伯維爾（Tommy Tuberville）在X上表示，川普壓倒性勝利是7700萬美國人的授權，麥克唐納正試圖破壞總統的授權，應該被解僱。

    但來自南達科他州的參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）26日在國會山莊告訴記者，他不會推翻麥克唐納裁決。他將麥克唐納的裁決描述為「減速帶」，並表示共和黨還有其他選擇來實現承諾的預算削減，即修改「大而美法案」。

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