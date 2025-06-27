「他們洗腦我兒子！」婦人盼與加入庫德工人黨兒相見

萊拉指責庫德工人黨對兒子進行洗腦，並希望自己能很快與兒子團聚。圖為庫德工人黨示意圖。（美聯社）

2025/06/27 14:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕庫德工人黨（PKK）5月宣布解散並結束數十年來針對土耳其的叛亂活動。思念兒子的萊拉（Leila）指責該組織她兒子進行洗腦，並希望自己能很快與兒子團聚。

根據《BBC》報導，萊拉住在與土耳其接壤的伊拉克半自治庫德斯坦地區，直到她兒子有日回家談論庫德工人黨的意識形態時，她才聽聞該組織。

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萊拉認為，庫德工人黨對兒子進行洗腦，讓他相信該組織正在捍衛土耳其、伊拉克、敘利亞和伊朗的庫德族少數民族。庫德族是中東第四大民族，但沒有民族國家。

萊拉聲稱，隨著時間的推移，兒子開始變得更加獨立，獨自鋪床、洗衣服、洗碗。之後兒子帶3位「戰友」一起回家，告訴萊拉他要去山上開始為期6個月的訓練。雖然萊拉多次勸阻兒子不要加入庫德工人黨，但他執意要去。

自兒子參加訓練後，萊拉為與他相見就經常去坎迪爾山，但從未親眼見過他。除了關於兒子的兩段影片，萊拉都沒看到兒子身影。

萊拉聲稱，聽到庫德工人黨解散消息相當興奮，但隨著時間推移，一切都沒有改變。

庫德工人黨40年來一直與土耳其交戰，雖其宣布停戰一事被土耳其視為歷史性時刻，但自那之後土耳其與該組織未啟動正式和平進程，也未達成正式停火協議，雙方仍有持續不斷的殺戮通報。

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