俄媒：中國官媒記者採訪時被烏克蘭無人機攻擊受傷

鳳凰衛視新聞團隊今（27）日在距烏克蘭邊境僅約30公里的科列涅沃村（Kolenevo）進行採訪，卻遭到一架第一人稱視角（FPV）神風無人機襲擊。圖為俄羅斯庫爾斯克地區科列涅沃村的入口。（歐新社）

2025/06/27 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯媒體報導，中國官媒鳳凰衛視記者盧宇光日前在俄羅斯庫斯克（Kursk）地區採訪時，遭疑似烏克蘭軍方無人機攻擊，頭部受傷。該名記者目前無生命危險，但這起事件已被俄羅斯稱為是「恐怖攻擊」，將矛頭指向基輔。

中媒引述俄羅斯媒體報導，鳳凰衛視新聞團隊今（27）日在距烏克蘭邊境僅約30公里的科列涅沃村（Kolenevo）進行採訪，卻遭到一架第一人稱視角（FPV）神風無人機襲擊，盧宇光頭部被炸傷送醫，但堅拒住院。

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中媒播出的影片畫面可見，盧頭部纏著繃帶仍持續露面，並向俄國醫療人員感謝協助縫合傷口。他表示，當時身穿記者背心、正準備錄影時，無人機突然飛來，「他們根本不在乎我們是不是記者」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）立刻跳出來譴責，痛批這是「恐怖主義行為」，甚至聲稱基輔此舉是「刻意針對中國記者」，目的是讓「客觀報導的媒體噤聲」，但此番說法顯然頗具宣傳意味。

中媒指出，受傷的記者盧宇光現年63歲，長期駐俄，是中方代表性戰地記者之一，曾報導2004年俄國別斯蘭校園恐攻事件，多次獲獎。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，他更成為鳳凰頻道報導前線局勢的常客。

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