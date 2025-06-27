為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    首爾地鐵站瓦斯外洩實施管制 9輛消防車待命

    據了解，瓦斯氣體是從教大站11號出口附近的工地流入站內。警方指出，初步研判是附近施工現場的挖土機碰撞瓦斯管線，導致損壞。（歐新社）

    據了解，瓦斯氣體是從教大站11號出口附近的工地流入站內。警方指出，初步研判是附近施工現場的挖土機碰撞瓦斯管線，導致損壞。（歐新社）

    2025/06/27 13:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於首爾瑞草區的地鐵2號線與3號線「教大站」今日（27日）上午發生瓦斯外洩事件，造成瓦斯氣體滲入站內，相關單位緊急應對，列車改為不停站通過（無停靠），同時管制民眾進入車站，並對周邊道路進行封鎖。

    《朝鮮日報》報導，根據瑞草消防署的通報，今天上午10時46分左右，消防單位接獲通報，稱「聞到瓦斯味，疑似有瓦斯外洩」，報案是由教大站的站務室提出。

    首爾交通公社隨即展開應對，自上午11時10分起，2號線列車開始不停站通過教大站；11時21分起，3號線列車也實施相同措施。目前站內禁止旅客進入，相關人員正進行緊急處理。

    據了解，瓦斯氣體是從教大站11號出口附近的工地流入站內。警方指出，初步研判是附近施工現場的挖土機碰撞瓦斯管線，導致損壞。

    目前警方與消防單位已對從瑞草站到教大站之間的瑞草大路路段，實施雙向車輛通行管制。

    瓦斯公司相關人員已抵達現場展開檢查，消防單位也出動了9輛消防車與33名人力持續應變與安全處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播