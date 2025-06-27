首爾地鐵站瓦斯外洩實施管制 9輛消防車待命

據了解，瓦斯氣體是從教大站11號出口附近的工地流入站內。警方指出，初步研判是附近施工現場的挖土機碰撞瓦斯管線，導致損壞。（歐新社）

2025/06/27 13:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於首爾瑞草區的地鐵2號線與3號線「教大站」今日（27日）上午發生瓦斯外洩事件，造成瓦斯氣體滲入站內，相關單位緊急應對，列車改為不停站通過（無停靠），同時管制民眾進入車站，並對周邊道路進行封鎖。

《朝鮮日報》報導，根據瑞草消防署的通報，今天上午10時46分左右，消防單位接獲通報，稱「聞到瓦斯味，疑似有瓦斯外洩」，報案是由教大站的站務室提出。

請繼續往下閱讀...

首爾交通公社隨即展開應對，自上午11時10分起，2號線列車開始不停站通過教大站；11時21分起，3號線列車也實施相同措施。目前站內禁止旅客進入，相關人員正進行緊急處理。

據了解，瓦斯氣體是從教大站11號出口附近的工地流入站內。警方指出，初步研判是附近施工現場的挖土機碰撞瓦斯管線，導致損壞。

目前警方與消防單位已對從瑞草站到教大站之間的瑞草大路路段，實施雙向車輛通行管制。

瓦斯公司相關人員已抵達現場展開檢查，消防單位也出動了9輛消防車與33名人力持續應變與安全處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法