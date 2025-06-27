中非共和國學校爆炸釀踩踏事件 29名學生死亡、250多人受傷住院

中非共和國首都班吉一所高中發生爆炸隨即引發踩踏事件，造成至少29名學生死亡，250多人受傷。（美聯社）

2025/06/27 11:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中非共和國當局26日表示，首都班吉一所高中發生爆炸，隨後引發踩踏事件，造成至少29名學生死亡，250多人受傷。

根據《美聯社》報導，中非共和國教育部稱爆炸發生在25日，地點為班吉的博甘達（Barthelemy Boganda）高中，當時校舍內一台發生故障的電力變壓器正在恢復供電。

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中非共和國衛生部指出，爆炸引發踩踏事件，多數受害者當場死亡，目前已知至少260名學生受傷，正在各家醫院接受治療。

倖存者亞利高（Alvin Yaligao）表示，當時約有5000名學生參加考試，考試進行到一半時，他們聽到變壓器發出巨響，然後大樓開始搖晃，大家都嚇壞了。

有些受害者跳樓身亡，還有一些人在試圖逃生時被踩踏致死。許多學生在混亂中暈倒被緊急送往醫院。

當地人對這起悲劇感到憤怒，指責政府疏忽大意，未能處理變壓器問題。憤怒居民向趕到現場的政府官員和工作人​​員投擲各種物品。

學校家長協會主席恩加伊塞（Gédéon Cyr Ngaïssé）指出，這起因維護不足而導致的事件令人深感痛惜，並呼籲對這起悲劇進行調查。

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