以哈戰爭2週落幕！以媒：川普與納坦雅胡通電 促中東4國接管加薩

以色列媒體26日報導，美國總統川普（左）、以色列總理納坦雅胡（右）通話商討「兩國方案」，雙方就5點基本原則達成了共識。（路透資料照）

2025/06/27 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《今日以色列報》（Israel Hayom）26日獨家報導，美軍襲擊伊朗核設施後，美國總統川普（Donald Trump）和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話商討「兩國方案」願景，雙方就5點基本原則達成了共識，包括加薩戰爭在2週內結束；4個阿拉伯國家接手治理加薩並立即釋放人質。

報導指出，美軍空襲伊朗核設施後，川普、納坦雅胡、美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）隨即展開4方電話會議。

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知情人士透露，4人對空襲成果「欣喜若狂」；與此同時，作為擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的一部分，川普、納坦雅胡商定迅速推動與阿拉伯國家達成和平協議，並對此願景感到滿意。

據報導，雙方就5個基本原則達成共識。首先，加薩戰爭將在2週內結束，條件包括埃及、阿拉伯聯合大公國等4個阿拉伯國家取代哈瑪斯治理加薩走廊；哈瑪斯領導人將立即流放、以色列人質將獲釋。

其次，全球多個國家將接納大量尋求移民的加薩居民。其三，擴展《亞伯拉罕協議》，促使敘利亞、沙烏地阿拉伯及其他阿拉伯和伊斯蘭國家，承認以色列並建立正式外交關係。

其四，以色列將宣布願在「兩國方案」架構下解決未來的巴勒斯坦衝突，但前提是巴勒斯坦自治政府進行改革。最後，美國政府則將承認以色列對約旦河西岸實施有限主權的行動。

2名外交消息人士也向《今日以色列報》透露，川普已向納坦雅胡施加壓力，要求結束加薩的軍事行動，且早在以色列與伊朗爆發衝突前就已施壓。然而，另1名消息人士則表示，並未察覺美方有施壓行為。

報導還指出，由於擔憂上述雄心勃勃的計畫可能失敗，川普對停火後以軍持續空襲伊朗感到憤怒。川普致電納坦雅胡要求停止攻擊時，直接表達不諒解，批評納坦雅胡竟為了1枚小型伊朗飛彈，就破壞雙方商定的戰略和平框架。

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