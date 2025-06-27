厲害了強國！廚師「炒鍋洗掃把」照PO網 網友竟回：很正常

影片中可見，一名穿著白色廚師袍、廚師帽的師傅站在廚房內，手持一把長柄掃把，熟練地在大型炒鍋中來回刷洗。（擷取自X「李老師不是你老師」）

2025/06/27 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各國國情不同，在台灣多數人難以接受的場景，在中國網路上可能被不少人視為「稀鬆平常」。有用戶在社群平台上，上傳一段廚師以炒菜鍋清洗掃把的影片，令人意外的是，許多中國網友對此一點也不驚訝，甚至直言「這很正常」、「以前經常看到」。

X推主「李老師不是你老師」今日上傳影片，表示影片拍攝地點位於中國江蘇，時間為6月26日。影片中可見一名穿著白色廚師袍、廚師帽的師傅站在廚房內，手持一把長柄掃把，熟練地在大型炒鍋中來回刷洗。該炒鍋顯然是平時用來烹飪炒菜用具，不過當下卻搖身一變，成了「清潔專用桶」。

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不過，有網友貼出過去影片，表示該實際拍攝時間為去年12月，地點在廣州地鐵6號站旁的至泰廣場，當時這名師傅還被譏諷刷地板、燒飯菜，可謂「炒鍋兩用」。

沒想到影片下方竟有不少中國網友認為這沒什麼，留言表示：「這個高溫又有水，其實不會很髒，反而清潔得很徹底」、「我以前在後廚工作的時候，就是這樣打掃衛生的，因為地上都是油，用熱水加洗潔精清洗才乾淨」、「多少年來一直都是這樣，好像還會在鍋裡燒水、放鹼麵煮抹布，拖把也是一樣，利用熱鹼水去污」、「你根本沒做過廚房工作，那並不是在『洗鍋』，只是用鍋裝洗劑刷地板，之後還是會把鍋清乾淨，工作人員也會用同一口鍋炒菜，有什麼大問題嗎？」

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