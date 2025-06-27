迴避新聞？日媒揭民眾最不想看到「兩種新聞」

日本有媒體發起調查研究，發現全國近兩成民眾有刻意避免接觸新聞的「新聞迴避傾向」。（路透）

2025/06/27 11:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科技日新月異，現代人獲取資訊的管道日益多元，也因此出現所謂的「資訊疲乏」現象。日本有媒體發起調查研究，發現全國近兩成民眾有刻意避免接觸新聞的「新聞迴避傾向」，而在最不想接觸的新聞類型中，「娛樂八卦新聞」與「戰爭新聞」分別名列第一與第二。

《朝日新聞》報導，新聞聚合平台「SmartNews」自2023年開始，每2年實施一次「媒體價值觀全國調查」，旨在了解國內的政治、社會分歧以及人們的媒體接觸狀況。本月26日公布了第二次「媒體價值觀全國調查」的部分結果。該調查在今年1至3月進行，依據人口普查資料從地區、性別、年齡等各方面抽樣，向4460人寄送問卷，最終收到2117份有效回答。

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調查結果顯示，被問及「最近是否曾刻意避開看新聞」，回答「經常如此」的占 2.9%，「有時如此」的占 15.2%，合計有新聞回避傾向者為約18%。若加上回答「偶爾如此」的30.8%，則約有一半的人曾經避看新聞。從年齡層來看，「經常」與「有時」的總和中，30多歲民眾最多（22%），其次為70歲以上（20%）與40多歲（19%），而 60 多歲則最低（13%）。

當被詢問「想要避開哪些類型的新聞（可複選）」時，選擇「藝人八卦等娛樂新聞」的占21.7%，最多。其次是「戰爭與衝突」18.9%、「感動或激起憤怒的新聞（如感性、情緒性的報導）」18.0%、「性別、LGBTQ 等人權問題」13.3%、「事件、犯罪」13.2%。

關於為何會想避開新聞，最多人選擇的理由是「讓人心情變差、感覺不舒服」（60.8%），其次是「不想知道自己不感興趣的新聞」（30.3%）、「過多煽情標題刺激感官」（26.6%）、「太多事件與犯罪新聞」（24.6%）。

此外，也有人指出新聞質量下滑的問題，例如「許多報導只是抄襲電視節目或社群網站評論，缺乏採訪功夫」（20.9%），或是「不信任新聞機構」（18.8%）等。

SmartNews 媒體研究所的資深研究員藤村厚夫指出：「新聞迴避的現象正持續擴大，這可能成為全球新聞機構存在意義的一大威脅。」

早稻田大學新聞學教授澤康臣評論指出：「人們避開新聞，其實是主動切斷與社會議題的連結，這是一個令人憂心的趨勢。沒有對社會問題的關注就無法良好運行社會；如果僅依靠直覺或情緒行動，就容易被掌權者或惡意煽動者所操弄。」

澤教授認為，新聞迴避是全球趨勢，而且逐年加劇。他分析：「社群媒體與影片內容過於刺激、真假難辨，這些資訊讓人疲乏，可能導致經常接觸這類資訊的人出現回避傾向。」但他也指出，「像日本這樣將娛樂新聞或『感性新聞』列為最想避開的話題，是全球少見的現象。」

澤教授還進一步指出：「如果新聞變成只靠抄社群、輕鬆製作、追求效率與成本效益的報導充斥，就會讓人更想避開。媒體本身的根基也將被削弱。短期內或許能吸引流量，但從長期來看，可能會被公眾所拋棄，最終導致市民失去新聞這份民主社會『地圖』的重要資源。」

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