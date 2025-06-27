打擊伊朗核計劃結果如何？共和黨與民主黨評估分歧

阿肯色州共和黨參議員科頓表示，美國有效摧毀伊朗核子計劃，並強調這將使美國更加安全。（路透）

2025/06/27 10:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在伊朗核設施遭美國攻擊後，美國總統川普主張對伊朗核設施造成沉重打擊。但情報機構初步評估與川普主張相反，指出美國行動只延遲伊朗核計劃數月。共和黨參議員今（27）日聆聽簡報後，對美國破壞伊朗核設施行動抱持信心。但民主黨參議員抱持相反態度，對川普主張抱持懷疑。

根據《CNN》報導，阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）表示，美國有效摧毀伊朗核子計劃，並強調這將使美國更加安全。他堅稱，雖然伊朗可能「在某個時候」重建其核子計劃，但美國襲擊仍造成災難性破壞。

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南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）指出，他贊同科頓對美國襲擊伊朗的樂觀評估。但他也說，伊朗仍然懷有野心，且他不知道900磅高濃縮鈾現在位於何處。格雷厄姆還補充，他的目標是「改變伊朗行為」。

據《紐約時報》報導，從美國副總統到國防部長等高層官員均私下坦承，不知道足以製造近十枚核彈的高濃縮鈾確切下落。多方證據更指向，伊朗極可能在空襲前轉移其最重要核燃料。

共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）聲稱，他對美國襲擊伊朗目標做出類似評估，且若德黑蘭試圖重建核設施，那麼以色列會知道。甘迺迪還稱讚此次簡報會是他參加過最好的簡報會之一。

與共和黨看法相反，民主黨參議員不認為伊朗核計劃已被摧毀。康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示，他聽完簡報後仍相信美國還沒有摧毀伊朗核計劃，還說川普稱破壞伊朗計劃是故意誤導公眾。

維吉尼亞州民主黨參議員沃納（Mark Warner）則認為，川普政府過早就下結論。他說「我希望這是最終評估，但如果不是，是否會帶給美國人民一種虛假安慰？」

南卡羅來納州共和黨參議員雷厄姆指出，他贊同科頓對美國襲擊伊朗的樂觀評估。（美聯社）

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