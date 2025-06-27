相隔3年日本再度執行死刑！殘殺9男女殺人魔白石隆浩今伏法

「座間9人分屍案」嫌犯白石隆浩。（美聯社資料照）

2025/06/27 11:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省今宣布2017年在神奈川縣座間市犯下震驚全國的「座間9人分屍案」34歲主嫌白石隆浩，今天上午於東京拘置所被執行死刑，此為自2022年7月以來日本再次執行死刑，也是首相石破茂上任後首度執行死刑。

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，34歲白石隆浩於2017年間透過社群平台誘騙並殺害9名年齡介於15至26歲的男女，其中包括高中和大學生。他專挑在社群平台上透露輕生念頭的對象自稱能協助，再藉機施暴並奪走財物，東京地方法院於2020年判處死刑，白石本人最終撤回上訴，死刑於2021年1月確定。

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日本法務大臣鈴木圭介表示，這起案件是基於白石隆浩個人金錢與性欲的自私動機，在短短2個月間奪走9條寶貴性命，對社會造成重大衝擊與不安，並強調在經過審慎考慮後簽署執行命令。關於死刑存廢議題，在當前令人髮指罪刑仍層出不窮情況下，當局認為廢除死刑尚非適當時機。

報導提及，目前日本總共有105名死刑犯在押，其中49人要求重審或重新審判。

對於執行死刑結果，被害者17歲高中生的父親認為「死刑改變不了什麼，反而希望加害人能活著思考自己的罪行」，來自橫須賀、年僅20歲的被害男子的朋友說，「死者對我來說就像是可愛的小弟弟。我覺得從死刑確定到執行死刑是一段很長的時間，『終於執行了』」。

專門支援在生活上遇到困難的10多歲至20多歲女性、非營利組織「BOND計畫」代表曾與白石會面後指出，社會應正視那些只能用「我想死」來求助的年輕人，呼籲強化支援體系，以避免類似悲劇重演。

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