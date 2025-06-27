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    百年傳家寶婚戒掉落湖中 德州潛水員成功尋回女失主超感動

    美國德州1名女子日前在湖中戲水時不慎掉落家族傳承115年的婚戒，經過眾人協尋與專業潛水員兩度下水搜救後，奇蹟般地尋回這枚珍貴戒指。（圖擷自「JackO'Lynn Page」臉書）

    美國德州1名女子日前在湖中戲水時不慎掉落家族傳承115年的婚戒，經過眾人協尋與專業潛水員兩度下水搜救後，奇蹟般地尋回這枚珍貴戒指。（圖擷自「JackO'Lynn Page」臉書）

    2025/06/27 11:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州1名女子日前在湖中戲水時不慎遺失家族傳承115年的婚戒，經過眾人協尋與專業潛水員兩度下水搜救後，奇蹟般地尋回這枚珍貴戒指，失主開心直呼「太高興了！」

    綜合外媒報導，居住德州克利夫蘭市女子佩奇（JackO’Lynn Page）日前與家人和棒球隊友赴帕洛平托郡的「負鼠王國湖」（Possum Kingdom Lake）戲水，孰料期間不慎掉落戴在手上的百年祖傳婚戒；據悉，該枚戒指是1910年的傳家寶。

    當時在場的11名棒球隊少年與親友們立刻開始幫忙搜索仍未果，佩奇轉而尋求專業潛水團隊「藍色潛水員搜救」協助。潛水員普里格莫爾（Ryan Prigmore）當地時間20日下午首次潛入湖中，試圖在指定範圍內搜尋戒指，然因當日湖面風浪過大，他在數小時後只得無功而返。

    普里格莫爾當地時間23日再次潛水搜查，竟然奇蹟般地在湖底找回這枚百年戒指，並立刻傳照片給佩奇報喜，佩奇24日於臉書發文直呼「我非常感謝他！這枚戒指對我意義重大，能找回它真的太高興了！」

    報導指出，「藍色潛水員搜救」團隊自稱是「全德州唯一24小時誠實營運的潛水服務團隊」，該團隊曾找回過各種奇特遺失物品，包括1罐泥土與成人用品。

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