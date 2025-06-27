川普堅稱伊朗核設施被毀 民主黨人抱持質疑

美國總統川普主張伊朗核設施被徹底摧毀，對此一些參議院民主黨人抱持質疑。圖為康乃狄克州民主黨參議員墨菲。（美聯社）

2025/06/27 10:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國轟炸伊朗核設施後，總統川普多次宣稱核設施被徹底破壞。但情報機構初步機密評估認為，襲擊只使伊朗核計劃倒退幾個月。美國參議員們26日聽完簡報後，一些參議院民主黨人對川普主張抱持質疑。

根據《CBS News》報導，康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示，他聽完簡報後仍相信美國還沒有摧毀伊朗核計劃，還說川普稱破壞伊朗計劃是故意誤導公眾。他補充，伊朗肯定仍有重要設備留存。

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墨菲強調，無論殺死多少科學家或進行多少轟炸，都無法讓知識消失，伊朗仍有人知道如何操作離心機。如果伊朗仍然擁有濃縮鈾，且仍有能力使用離心機，那麼美國沒有做到讓伊朗核計劃倒退數年。

參議院情報委員會民主黨領袖、維吉尼亞州參議員沃納（Mark Warner）認為，川普政府過早就下結論。他聲稱「我希望這是最終評估，但如果不是，是否會帶給美國人民一種虛假安慰？」

參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）說，他沒有收到關於伊朗核庫存是否已被銷毀的充分答案。他表示，美國明顯沒有連貫戰略或最終方案，來防止伊朗獲得核武器。

康乃狄克州民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal ）指出，只有最終戰鬥損失評估才能證實伊朗核設施被完全毀滅說法。他聲稱「關鍵在於我們不知道，我們沒有最終戰鬥損失評估。」

布魯門塔說，他認為川普講「徹底消滅」太過強烈，因為這詞暗示著核設施無法重建，或是以某種方式被完全毀滅。他補充，美國行動肯定是成功的，但伊朗核計劃受阻到何種程度，仍有待情報界決定。

南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham ）支持川普政府描述，但也承認伊朗核能力最終可能會恢復。他強調，不希望人們認為伊朗核設施沒有被嚴重毀壞，核設施確實遭到打擊，但他也不希望人認為問題已解決，因為它並未結束。

維吉尼亞州民主黨參議員沃納認為，川普政府過早就下結論。（美聯社）

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