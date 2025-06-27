ICAO罕見碰壁！印度拒絕聯合國介入印航空難調查

印度航空本月12日發生空難，超過270人不幸罹難，無疑是近十年來全球最嚴重的航空事故。（法新社資料照）

2025/06/27 10:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）本月12日發生重大空難，逾270人不幸罹難。近日，2名消息人士向《路透》證實，印度政府拒絕了聯合國專家參與調查的請求。

本週稍早，隸屬聯合國的國際民航組織（ICAO）向印度派遣了1名調查員，協助波音787-8型「夢幻客機」（Dreamliner）空難調查工作。此前，包括2014年馬來西亞航空客機墜毀事件、2020年烏克蘭航空客機墜毀事件，ICAO都曾被要求提供協助。

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然而消息人士稱，ICAO罕見主動請求給予調查員身分，卻遭到印度當局拒絕。印度新聞頻道《Times Now》26日搶先披露了上述消息。

印度航空事故調查局（AAIB）正主導調查這起近十年來全球最嚴重的航空事故，目前尚未對此發表回應；ICAO也未立即對此進行評論。

由於印度遲未公布黑盒子資料的分析進度，引發專家質疑聲浪，尤其針對黑盒子應在印度或美國進行解讀的論戰。

根據國際規範，黑盒子資料應立即解讀，避免未來發生類似悲劇，但印度航空事故調查局尚未回應相關質疑。

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