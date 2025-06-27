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    歐盟高峰會呼應北約增加國防開支 強調互補功能

    2025/06/27 01:21

    〔中央社〕北約海牙高峰會剛在昨天結束，歐盟高峰會隨即在今明兩天展開。歐盟27國裡有23個北約成員，歐盟高峰會下午發布關於安全議題的結論，包括鼓勵盟國合作達成北約增加國防支出的目標，加速提高軍火工業產能以與北約互補。

    在美國要求下，北大西洋公約組織（NATO）海牙峰會端出各國同意未來每年國防直接、間接支出須達國內生產毛額（GDP）5%的具體成果。這不免讓經常冗長開會卻難獲具體共識的歐洲聯盟（EU）感到壓力，尋求在地緣政經新時代的有力定位。

    歐盟26、27日舉行的高峰會主題，除了以色列與伊朗衝突的新危機，其他不外俄烏戰爭、移民管制和強化安全等老問題。與俄羅斯仍有能源經貿往來的匈牙利、斯洛伐克，能否同意歐盟對俄第18輪制裁，是這次高峰會有沒有具體結果的重點之一，但歐洲媒體普遍不表樂觀。

    歐盟理事會（European Council）26日下午先發布高峰會關於防衛與安全議題所達成的共識，強調需要繼續大幅增加歐洲國防支出，鼓勵共同投資，邀請同為北約成員的歐盟國家彼此合作，實現他們在海牙峰會上的承諾。

    相較於北約「有人」，有軍隊和軍事戰略規畫及部署能力，歐盟則「有錢」，能透過融資、預算和產業政策等機制推動國防經濟。

    因此，這次歐盟峰會結論也強調必須加速推動優先領域的國防工業產能，與北約的安全需求評估完整配合，鼓勵成員國盡快運用歐盟新推出的武器聯合採購融資機制，進行採購計畫。

    歐盟峰會並重申民間資金投入國防產業的重要性，請歐洲投資銀行（EIB）重新評估被排除的投資項目清單，增加對國防領域的融資金額。

    針對歐盟執行委員會（European Commission）昨天宣布的國防產業法規簡化方案，歐盟峰會也敦促共同立法機構，也就是歐洲議會（European Parliament）與歐盟部長級會議迅速完成協調、審核該方案。

    此外，峰會結論再次提到與理念相近國家強化安全合作，包括歡迎英國和加拿大最近與歐盟完成簽署安全與防衛夥伴協議。

    歐盟峰會要求執委會與對外事務高級代表提出在2030年使歐盟國防準備就緒的路徑規畫，並將在10月峰會中討論實現防衛目標的進度。（編輯：陳政一）1140627

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