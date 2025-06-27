轟炸伊朗重型鑽地彈普普？美軍參聯會主席公開地底下驚人爆炸影片

福爾多核設施旁山腰被美軍用GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

2025/06/27 00:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國22日開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），首度實戰投放14枚單顆重達3萬磅的GBU-57「巨型鑽地彈」，重創伊朗3處具戰略價值的核設施，引發國際高度關注。美國參謀長聯席會議主席（CJCS，美國法定最高級別軍職）凱恩（John D. Caine）26日召開記者會，曝光GBU-57巨型鑽地彈在地底下引爆的影片，親自向外界解說這款重型炸彈的驚人破壞力！

美軍22日出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，幫助以色列重點攻擊號稱伊朗最堅固的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施，其他遭受攻擊的是位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。午夜之錘行動宣告成功後，美國總統川普聲稱已「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施，伊朗官方25日也首度承認當天遭受美軍襲擊的3處核設施遭受嚴重破壞。

請繼續往下閱讀...

遭重點攻擊的伊朗福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施遭轟炸的衛星圖像事後曝光，可以明顯看到設施上方的地表至少出現6個大洞，但有人酸看起來「破壞力一般」，地表留下的坑洞看起來只是「普通大小」。

本週四，美國五角大廈在X平台釋出凱恩26日召開記者會的影片，可以看到凱恩公開播放數段GBU-57巨型鑽地彈先前實測的畫面，像世人直接展示該款重型炸彈在地底下的驚人破壞力。凱恩說，這種炸彈跟一般在地面上爆炸的不同，它不會留下明顯的彈坑，因為它的設計就是要鑽進地下深處才會爆炸；他強調，投在福爾多核設施地表通風口的鑽地彈，每一枚都「都精準命中目標」！

. @thejointstaff demonstrated the incredible power of the MOP: pic.twitter.com/D0GANykrhm — DOD Rapid Response （@DODResponse） June 26, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法