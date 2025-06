轟炸伊朗重型鑽地彈普普？美軍參聯會主席公開地底下驚人爆炸影片

2025/06/27 00:58

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國22日開展「午夜之錘行動」(Operation Midnight Hammer),首度實戰投放14枚單顆重達3萬磅的GBU-57「巨型鑽地彈」,重創伊朗3處具戰略價值的核設施,引發國際高度關注。美國參謀長聯席會議主席(CJCS,美國法定最高級別軍職)凱恩(John D. Caine)26日召開記者會,曝光GBU-57巨型鑽地彈在地底下引爆的影片,親自向外界解說這款重型炸彈的驚人破壞力!

美軍22日出動7架B-2轟炸機,向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈,幫助以色列重點攻擊號稱伊朗最堅固的福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施,其他遭受攻擊的是位於納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)的核設施。午夜之錘行動宣告成功後,美國總統川普聲稱已「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施,伊朗官方25日也首度承認當天遭受美軍襲擊的3處核設施遭受嚴重破壞。

遭重點攻擊的伊朗福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施遭轟炸的衛星圖像事後曝光,可以明顯看到設施上方的地表至少出現6個大洞,但有人酸看起來「破壞力一般」,地表留下的坑洞看起來只是「普通大小」。

本週四,美國五角大廈在X平台釋出凱恩26日召開記者會的影片,可以看到凱恩公開播放數段GBU-57巨型鑽地彈先前實測的畫面,像世人直接展示該款重型炸彈在地底下的驚人破壞力。凱恩說,這種炸彈跟一般在地面上爆炸的不同,它不會留下明顯的彈坑,因為它的設計就是要鑽進地下深處才會爆炸;他強調,投在福爾多核設施地表通風口的鑽地彈,每一枚都「都精準命中目標」!

