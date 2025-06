3國太空人搭飛龍號抵國際太空站畫面曝 「公理4號任務」做這些實驗

2025/06/27 00:12

〔中央社〕搭載印度、波蘭和匈牙利籍太空人的美國商業太空船週四成功與國際太空站(International Space Station)對接。這是睽違數十年後,這些國家首次將人類送上太空。

法新社報導,由獵鷹9號(Falcon 9)火箭運載的太空探索科技公司(SpaceX)全新乘龍號(Crew Dragon)太空船於美東時間25日凌晨2時31分從佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空,執行「公理4號任務」(Axiom Mission 4,Ax-4)。

執行任務人員包括印度籍駕駛員舒克拉(Shubhanshu Shukla)、2位任務專家波蘭的烏茲南斯基-維斯涅夫斯基(Slawosz Uznanski-Wisniewski)和匈牙利的卡普(Tibor Kapu),以及指揮官惠特森(Peggy Whitson)。

這艘太空船進入軌道後被命名為「優雅號」(Grace)。它於美東時間26日上午6時31分與軌道實驗室進行「軟捕獲」(soft capture)對接。

惠特森在對接直播中表示:「我們很榮幸來到這裡,謝謝大家。」

這些太空人將完成對接程序,並在太空站停留約14天,進行約60項實驗,其中包括對微藻、生菜種子發芽進行研究,以及對俗稱「水熊蟲」(Water Bears)的微小緩步動物在太空環境下的適應和承受能力進行研究。

