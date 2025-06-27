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    3國太空人搭飛龍號抵國際太空站畫面曝 「公理4號任務」做這些實驗

    獵鷹9號火箭運載SpaceX全新乘龍號，將太空人送上國際太空站執行執行「公理4號任務」。（擷取自NASA「X」平台）

    獵鷹9號火箭運載SpaceX全新乘龍號，將太空人送上國際太空站執行執行「公理4號任務」。（擷取自NASA「X」平台）

    2025/06/27 00:12

    〔中央社〕搭載印度、波蘭和匈牙利籍太空人的美國商業太空船週四成功與國際太空站（International Space Station）對接。這是睽違數十年後，這些國家首次將人類送上太空。

    法新社報導，由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的太空探索科技公司（SpaceX）全新乘龍號（Crew Dragon）太空船於美東時間25日凌晨2時31分從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行「公理4號任務」（Axiom Mission 4，Ax-4）。

    執行任務人員包括印度籍駕駛員舒克拉（Shubhanshu Shukla）、2位任務專家波蘭的烏茲南斯基-維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu），以及指揮官惠特森（Peggy Whitson）。

    這艘太空船進入軌道後被命名為「優雅號」（Grace）。它於美東時間26日上午6時31分與軌道實驗室進行「軟捕獲」（soft capture）對接。

    惠特森在對接直播中表示：「我們很榮幸來到這裡，謝謝大家。」

    這些太空人將完成對接程序，並在太空站停留約14天，進行約60項實驗，其中包括對微藻、生菜種子發芽進行研究，以及對俗稱「水熊蟲」（Water Bears）的微小緩步動物在太空環境下的適應和承受能力進行研究。

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