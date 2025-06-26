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    川普新綽號續集 白宮認證：「爹地回家囉」

    美國總統川普（左）與北約祕書長呂特（右）25日在北約峰會上交談。（路透）

    美國總統川普（左）與北約祕書長呂特（右）25日在北約峰會上交談。（路透）

    2025/06/26 20:02

    〔編譯張沛元／綜合報導〕愛幫人取綽號的美國總統川普看似並不排斥他的新綽號「爹地」（daddy），證據是白宮26日在官方X帳號上發布川普到荷蘭海牙出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會的集錦影片時，配上流行樂天王亞瑟小子的歌曲《Hey Daddy （Daddy's Home）》。

    幫川普取綽號的人是北約祕書長呂特（Mark Rutte）。川普25日在北約峰會期間提到相互攻擊的以色列與伊朗就像小孩吵架時，呂特在一旁打趣說：「然後爹地有時就得撂重話才能（讓他們）住手」，意指川普稍早在白宮飆髒話痛罵以伊違反停火協議。

    呂特在北約峰會後接受路透訪問時說，「爹地」一詞只是形容部分盟友看似對美國的看法，而非專指川普。

    「我在歐洲有時會聽到一些國家說，『嘿，馬克（呂特之名），美國不會丟下我們吧？』我覺得這話聽起來有點像小孩子問老爸，『你還跟我們住一起吧？』」呂特說。

    「所以如此說來，我當初說『爹地』，並不是在喊川普總統為爸爸。」

    北約成員國在本屆峰會上承諾提高軍費，呂特在被問到這是否意味其他北約成員國就像孩子長大得承擔更多責任時說，北約其他成員國早就長大成人，只是而今意識到得進一步與美國均分防禦支出。

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