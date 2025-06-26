防DeepSeek滲透！美議員提案禁止聯邦政府使用中國AI工具

DeepSeek程式標誌。（美聯社）

2025/06/26 18:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國AI公司「深度求索（DeepSeek）」被披露，協助中國的軍事和情報行動後，美國跨黨派國會議員25日在參、眾兩院提案，禁止聯邦政府機關使用中國等對手國家控制的AI技術。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出的這項《禁止敵對人工智慧法案（No Adversarial AI Act）》，雖然禁止對象也包括俄羅斯、伊朗、北韓等其他對手國家開發之AI工具，但是主要針對中國。

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該委員會在提案後發文說，「委員會正採取行動，封鎖與中共有關連的AI系統滲透進美國政府體系」，這項法案「將禁止聯邦機構使用與中共有關的AI工具，如DeepSeek，保護國家安全免於遭北京的數位專制侵害」。

穆勒納爾25日在聽證會上表示，「我們正身處一場新冷戰，AI是核心戰略科技」，未來的勢力平衡或許將由誰在AI領域居領導地位來決定，而中共正力圖將AI科技武器化，「美國必須劃下一條明確的界線：敵對AI系統不能在我國政府中運作」。

克利什納穆希說，外國對手國家控制的AI系統，「對我國國家安全、我國數據和我國政府之運作構成直接威脅」，「我們不能允許敵意國家將其程式碼植入我們最敏感的系統中」，這項法案將為外國對手AI和美國政府之間，建立一道明確的防火牆。

日前《路透》報導才披露，DeepSeek自願協助中國的軍事和情報行動，並透過在東南亞的空殼公司，取得美國禁止對中國出口的高階半導體。之前美國一些聯邦政府機關和州政府，已經禁止公務裝置使用DeepSeek。

25日提出的法案獲得眾院民主黨議員托瑞斯（Ritchie Torres）、共和黨議員拉胡德（Darin LaHood）支持，參院共和黨議員史考特（Rick Scott）、民主黨議員皮特斯（Gary Peters）則在參院提出對應法案。

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