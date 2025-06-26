川普空襲伊朗牽動台海局勢！ 紐時：對北京釋放矛盾訊號

美國突襲伊朗的行動，不僅震撼中東，也撼動了北京對台戰略的評估基礎。圖為以色列空襲伊朗。（路透）

2025/06/26 21:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普下令空襲伊朗，這場遠在中東的軍事行動，卻為亞太局勢投下一道陰影。《紐約時報》26日刊出深度分析指出，川普此舉對中國釋放了兩種截然相反的訊號，反而可能加劇北京對台戰略判斷的誤差。文章強調，川普的行動雖展現動武意志，但其決策善變特質，使其對台灣的立場充滿不確定性，正是台海局勢中最難預測的變數。

這篇由《紐時》首席中國記者儲百亮（Chris Buckley）撰寫的分析指出，川普下令空襲伊朗核設施的決定，讓北京原本就難以掌握其對台政策的紅線更加模糊。文章認為，這場攻擊展現了川普願意動武的決心，也可能讓中國領導層在台灣問題上更為謹慎。

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美國企業研究所（AEI）資深研究員庫柏（Zack Cooper）表示：「在伊朗遭襲後，我懷疑中國領導人現在會更加緊張，不敢在台灣問題上考驗川普總統的決心。」

但另一方面，川普的政策轉向頻繁，也使北京看到了可能利用其善變特質來鬆動美國對台支持的機會。分析指出，川普曾在美中貿易戰中對中國施壓，但在對方反制後迅速轉向休兵；此次空襲伊朗也是從反對動武到突然出擊，立場劇烈反覆。部分中國學者據此認為，只要透過適當勸誘或施壓，有可能讓川普在台灣問題上讓步。

中國近年不斷透過軍事演訓與灰色地帶行動試探美方反應。《紐時》指出，中國國家主席習近平在本月與川普通話中，刻意將雙方關係比喻為「一艘大船」，需由兩人共同掌舵，試圖挑撥川普與其政府內部對中鷹派官員之間的矛盾。這些操作皆顯示，中方高度關注川普個人風格可能帶來的戰略破口。

德國馬歇爾基金會專家葛來儀（Bonnie Glaser）也指出，儘管美國國安體系整體對台具備戰略連續性，但「是總統本人，帶來了不確定性與不可預測性」。川普的個人決策風格，成為北京在推演台海情境時最難掌握的因子。

川普對台灣的態度歷來矛盾。他曾將台灣比喻為「馬克筆的筆尖」，對照中國大陸是白宮椅上的「堅毅桌」，質疑美國是否該為此投入資源；但其政府亦曾批准對台軍售，並強調中國對台威脅「迫在眉睫」。《紐時》指出，這種雙面訊號加劇了北京的困惑，讓中國同時感受到威懾與可趁之機。

分析總結，雖然北京深知攻台風險遠高於處理伊朗問題，但川普的「狂人風格」已讓中國對各種台海情境推演必須納入更多不可預測性。《紐時》強調，川普此次空襲伊朗不僅未讓北京更清楚其底線，反而模糊了威懾訊號，使得台海這盤棋局從「可控的緊張」走向「高風險的誤判」。

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