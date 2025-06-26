話中有話？ 以伊戰爭停火 摩薩德局長感謝CIA「共同」行動

以色列總理納坦雅胡（右）和美國總統川普（左）。（路透檔案照）

2025/06/26 18:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕在以色列攻擊伊朗前，事先滲透伊朗為攻擊行動部署的以國情報機構「摩薩德（Mossad）」，該局局長巴尼亞（David Barnea）25日在公開談話中，感謝美國中央情報局（CIA），在以伊12日戰爭中的協助，「共同」行動。

《法新社》25日報導，很少發表公開談話的以國情報首長巴尼亞在以伊停火第二天，向以國媒體提供一段談話影片，當中向其部屬的努力致謝，讓以色列「更安全、更強大，並且為未來做更好的準備」；隨後他提到，「我也要為這場共同行動以及成功執行這些行動，向我們的關鍵夥伴中央情報局，以及該局局長在摩薩德做出正確決定上給予的支持，表達我的感謝」。

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以國13日對伊朗發動的攻擊，目標不僅是伊朗的飛彈、核武設施，也包括其高層軍事將領和核技術科學家。分析家指出，這場攻擊行動凸顯，以色列情報單位成功滲透伊朗的程度，儘管美國中情局在其中提供多大程度的協助，目前仍不清楚。

美軍在以伊戰爭期間，協助攔截伊朗向以色列發射的飛彈，總統川普最終更決定加入以國的行動，下令以威力龐大的巨型鑽地彈轟炸伊朗核設施。

川普和以國總理納坦雅胡在以伊停火生效後，都矢言伊朗若恢復其核計畫，將再次予以打擊。巴尼亞在25日的談話中表示，「我們將持續密切注意伊朗的一舉一動，那些我們早已瞭若指掌的計畫，我們也將一如既往，隨時待命行動」。

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