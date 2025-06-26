為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    話中有話？ 以伊戰爭停火 摩薩德局長感謝CIA「共同」行動

    以色列總理納坦雅胡（右）和美國總統川普（左）。（路透檔案照）

    以色列總理納坦雅胡（右）和美國總統川普（左）。（路透檔案照）

    2025/06/26 18:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在以色列攻擊伊朗前，事先滲透伊朗為攻擊行動部署的以國情報機構「摩薩德（Mossad）」，該局局長巴尼亞（David Barnea）25日在公開談話中，感謝美國中央情報局（CIA），在以伊12日戰爭中的協助，「共同」行動。

    《法新社》25日報導，很少發表公開談話的以國情報首長巴尼亞在以伊停火第二天，向以國媒體提供一段談話影片，當中向其部屬的努力致謝，讓以色列「更安全、更強大，並且為未來做更好的準備」；隨後他提到，「我也要為這場共同行動以及成功執行這些行動，向我們的關鍵夥伴中央情報局，以及該局局長在摩薩德做出正確決定上給予的支持，表達我的感謝」。

    以國13日對伊朗發動的攻擊，目標不僅是伊朗的飛彈、核武設施，也包括其高層軍事將領和核技術科學家。分析家指出，這場攻擊行動凸顯，以色列情報單位成功滲透伊朗的程度，儘管美國中情局在其中提供多大程度的協助，目前仍不清楚。

    美軍在以伊戰爭期間，協助攔截伊朗向以色列發射的飛彈，總統川普最終更決定加入以國的行動，下令以威力龐大的巨型鑽地彈轟炸伊朗核設施。

    川普和以國總理納坦雅胡在以伊停火生效後，都矢言伊朗若恢復其核計畫，將再次予以打擊。巴尼亞在25日的談話中表示，「我們將持續密切注意伊朗的一舉一動，那些我們早已瞭若指掌的計畫，我們也將一如既往，隨時待命行動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播