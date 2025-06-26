中國公司奇規「上班禁止躺椅背」 老闆：正常規範

中國某公司老闆規定員工上班時「手必須全程放在鍵盤滑鼠上」；示意圖。（資料照）

2025/06/26 22:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽合肥某公在近日遭員工爆料，公司列了一系列規定，包含吃飯不能玩手機、嗑瓜子會開除，甚至工作時須全程把手放在鍵盤及滑鼠上等，讓員工氣得發文「避雷這家公司！」。

據《極目新聞》報導，一名中國網友在網路上爆料，中國安徽合肥一間公司老闆對員工的諸多不合理規定。據該名網友聲稱，該公司的張姓老闆長期在群組新增規定，包含吃飯不能滑手機，延誤吃飯時間將拖延工作效率；不能躺在椅背上，違者將更換成板凳；雙手須全程在鍵盤及滑鼠上，確保工作效率等。

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除了這些規定外，老闆更任意更改合約規範，擅自將8小時的工作時長改為9小時。針對這些規定，老闆更獎勵員工互相檢舉，發放獎金。總總不合理的規範，讓網友直呼「老闆根本不把員工當人看！」

對此，老闆在受訪時表示，「這些都只是與員工們溝通，提醒他們不要花太多時間吃飯。可以理解剛畢業的員工會在網路上吐槽，但提醒員工日常工作這很正常。至於開除、扣薪等，只是一時氣話，對員工的處罰都是按照相關規章制度進行的。」

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