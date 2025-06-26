國際禁毒日 緬甸燒毀價值87億毒品

緬甸各大城市今（26）日銷毀了價值近3億美元的沒收非法毒品，以紀念一年一度的國際禁毒日。（法新社）

2025/06/26 17:32

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕緬甸官員稱，緬甸各大城市今（26）日銷毀了價值近3億美元（約台幣87億元）的沒收非法毒品，以紀念一年一度的國際禁毒日。在緬甸最大城市仰光，一場大火燒毀價值超過1.17億美元（約台幣33.9億台幣）的大量毒品。

根據《美聯社》報導，仰光警察局表示，被銷毀的毒品包括鴉片、海洛因、甲基安非他命、大麻、氯胺酮以及被稱為冰毒的興奮劑。

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緬甸第二大城市曼德勒和緬甸東部撣邦首府東枝也焚燒毒品，這些地區都靠近毒品產地。緬甸首都奈比都的一名警官透露，在仰光、曼德勒和東枝焚燒的毒品價值約2.9795億美元（約台幣86.4億元）。因這些資訊尚未公開，該官員不願透露姓名。

緬甸毒品生產歷史悠久，與數十年武裝衝突造成的政治和經濟動盪有關。緬甸東部是臭名昭著的金三角地區的一部分，該地區是緬甸、寮國和泰國交界處，歷史上鴉片和海洛因的生產在當地蓬勃發展。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室5月在一份報告中表示，緬甸2021年軍事接管後，全國各地政治危機導致內戰，並加速甲基安非他命交易成長。

雖然緬甸不斷加強打擊力度，但該國長期以來一直是運往東亞和東南亞的非法毒品主要來源。聯合國機構2023年將緬甸列為世上最大鴉片生產國。

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緬甸焚燒毒品。（法新社）

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