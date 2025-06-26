傳遭川普邊緣化！美情報總監缺席「空襲伊朗」國會機密簡報會

美國國家情報總監加巴德（右）與中情局長雷克里夫（左）6月21日在白宮戰情室，出席總統川普的情報簡報會。（路透）

2025/06/26 22:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府26日即將向國會就空襲伊朗，舉行首場機密簡報會前夕，簡報官員名單卻獨缺國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。根據《華盛頓郵報》與《美聯社》報導，這位美國最高情報首長，過去對伊朗核計畫的評估與總統川普立場相左，不僅傳出已被「邊緣化」，如今更被直接排除在國會簡報之外，引發外界對白宮進行「政治審查」的強烈質疑。

根據白宮公布的簡報官員名單，包含國防部長、國務卿與中情局長等高層都將出席，唯獨缺了理應統合所有情報的國家情報總監加巴德。對此，白宮官員僅簡短回應，將由中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）代表整個情報界發言。

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然而，華郵引述多名現任與前任官員的說法，揭示了更深層的背景。加巴德在今年三月曾於國會作證，評估伊朗並未正在製造核武，此一專業判斷，事後遭川普總統公開指責為「錯誤的」。報導指出，川普在處理以伊衝突的決策圈中，已很大程度上將加巴德「邊緣化」（sidelined）。

此次缺席事件的導火線，被認為與近期一份遭外洩的「戰損評估報告」有關。該報告指出美軍空襲僅讓伊朗核計畫倒退數月，與川普宣稱的「徹底摧毀」有極大落差。在此敏感時機，將曾提出「異見」的情報首長排除在國會溝通之外，被民主黨人視為不可接受的政治操作。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此痛批，政府無權在國安議題上阻撓國會，排除專業意見，「參議員理應獲得完整資訊，這是國會的法定監督職責。」加巴德的「被消失」，也讓這場簡報會尚未開始，就已蒙上了一層政治不信任的濃厚陰影。

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