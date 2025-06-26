在日中國少年「沒說敬語」遭虐打丟湖溺斃 學長辯：想讓他清醒

日本靜岡縣濱名湖，示意圖。（歐新社）

2025/06/26 23:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣袋田市去年發生震驚社會的命案，中國籍17歲男高中生齊藤宇川（又名宋宇川）與學長對話未使用敬語，竟遭暴力凌虐，丟進冰冷河水溺斃，涉案19歲菲律賓籍學長與另名22歲男子被以謀殺罪起訴。

綜合日媒報導，2024年2月4日，當時包含齊藤宇川在內共8人相約飲酒，齊藤與學長對話時未使用敬語，遭警告後持續以平輩語氣應對，引發對方強烈不滿。雙方爆發爭執，18歲菲籍學長與另一名22歲男子拿玻璃酒瓶、十字扳手等物品一陣暴打，甚至抓頭撞水泥地面，導致他當場昏迷。

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兩人將奄奄一息的齊藤塞進後車廂關起來，期間多次拉出繼續毆打，最後把他拖到濱名湖畔，推落冰冷的湖水，讓他活活溺斃。直到2月9日下午，有釣客在湖畔發現一具遺體，嚇得報警。警方確認死者是家人7日下午通報失蹤的17歲少年齊藤宇川。

菲律賓籍學長本月23日出庭，坦承對學弟施以暴行並限制人身自由，但否認「謀殺」。他辯稱自己無殺人意圖，甚至聲稱「將他推下河是想讓他清醒過來」。律師進一步指出，若被告遭判1年以上有期徒刑，將面臨遣返菲律賓的命運。他自12歲來日本，生活重心早已在日本，遣返恐讓他難以重建生活，盼能改判送往少年矯正設施。

不過，檢方認為死者當時已明顯昏迷、無法自救，被告明知將他丟入冰冷的湖裡有致命風險，仍執意犯案，企圖掩蓋施暴行為，行徑構成蓄意謀殺。

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