中國獻忠事件再起？ 北京驚傳汽車衝撞小學生 網傳至少9人被撞飛

今日下午傳出，北京市一所小學門口，有輛汽車突然衝撞一群小學生與家長，多人當場被撞飛。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/26 17:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國頻傳「獻忠事件」，試圖報復社會、以血腥暴力手段進行無差別攻擊。今（26日）下午傳出，北京市一所小學門口，突然有輛汽車衝撞一群小學生與家長，造成多人被當場撞飛，當局雖證實有這起事件，但並未透露詳細傷亡情況。

由旅義華僑作家李穎經營的X帳號「李老師不是你老師」，於今日下午近4點左右，分享位在北京市密雲區的密雲第一小學，發生汽車衝撞人群事故。從網傳影片顯示，多名學生與家長被撞飛後倒在地上，生死不明，肇事汽車則因衝擊力量太大，整輛車被卡入圍牆邊，現場一片混亂；另據中國網友宣稱，現場至少7名學童與2名大人被撞。

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根據北京密雲警方最新通報，這起事故發生在今日下午1點多，一名35歲韓姓男子駕駛小客車行經密雲區育才路與東門大街交叉口，因「操作不當」與行人發生碰撞，事故正在進一步調查處理中。另外，北京密雲警方強調，現場傷者已被及時送醫治療，但並未透露送醫人數等細節。

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