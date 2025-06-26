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    川普怒了！要假新聞記者「被像狗一樣趕出去」 CNN強硬回擊

    美國總統川普。（歐新社）

    美國總統川普。（歐新社）

    2025/06/26 17:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日下令美軍空襲伊朗三處重要核設施，聲稱已經摧毀伊朗的核能力。然而，美國有線電視新聞網（CNN）指出，空襲成效可能有限，該篇報導激怒川普，使他不只一次點名CNN製造假新聞，甚至要求CNN開除撰寫報導的記者，且措詞強硬稱要記者「被像狗一樣趕出去」。對此，CNN發出聲明力挺記者，並表示川普對媒體的批評不合理。

    綜合外媒報導，CNN本週二率先披露一份國防情報局（DIA）的報告，指美軍轟炸伊朗的攻擊行動，可能僅讓伊朗核計畫延宕數月，隨後《紐約時報》等外媒也紛紛跟進報導。

    這些報導激怒了川普，他先是在社群平台Truth Social發文大罵：「寫假新聞的CNN與每況愈下的《紐約時報》聯手，試圖詆毀這場歷史上最成功的軍事打擊之一。」

    而川普對CNN記者格外不滿，他又發文特別點名CNN撰寫該篇報導的女記者伯特蘭（Natasha Bertrand）表示：「Natasha Bertrand 應該被CNN開除！我看了她三天的假新聞，她應該立刻受到懲處，然後被像狗一樣趕出去！」

    川普還說：「正是像她這樣的人，摧毀了一個曾經偉大的媒體網絡的聲譽。她的偏見太明顯了，而且她根本不具備擔任電視記者的能力，連邊都沾不上。開除伯特蘭！」

    對於川普的批評，CNN發表聲明表示：「我們百分之百支持伯特蘭的新聞報導，特別是她與同事針對美國攻擊伊朗核設施的初步情報評估的報導。」

    CNN聲明指出，他們的報導明確表示，這只是初步發現，未來可能隨著更多情報而改變。「我們也充分報導了川普總統對該評估的高度質疑。」聲明並指出，「我們認為，批評CNN記者準確報導這項評估的存在與其內容，並不合理，因為這些資訊攸關公共利益。」

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