全員遭鎖定！川普對馬里蘭州15名聯邦法官提起訴訟

川普政府24日對馬里蘭州所有15名聯邦法官提起訴訟，指控該州下令阻止對驅逐令提出質疑的移民進行驅逐。（美聯社）

2025/06/26 17:17

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府24日對馬里蘭州所有15名聯邦法官提起訴訟，指控該州下令阻止對質疑驅逐令的非法移民進行驅逐。此舉加劇川普政府和聯邦司法機構有關總統行政權力的爭端；馬里蘭州地方法院發言人，拒絕對此發表評論。

根據《全國公共廣播電台》報導，此事顯示川普政府在非法移民執法方面施加影響的決心，也暴露政府對聯邦法官日益增長的憤怒，這些法官一再駁回他們認為違法且沒有法律依據的行政部門行動。

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訴訟中提到的法官包括希尼斯（Paula Xinis），她稱美國政府將賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）驅逐回薩爾瓦多的行為是非法的。

此事爭議焦點主要在於首席法官拉塞爾三世（George L. Russell III）5月簽署的一項命令，該命令禁止川普政府立即將任何向馬里蘭州地方法院提交文件尋求對其拘留進行複審的非法移民驅逐出境。該命令也禁止將非法移民驅逐出境的時間延長至人身保護令申請提交後的第二個工作日下午4時。

川普政府表示，自動暫停驅逐令違反最高法院裁決，並妨礙總統執行移民法的權力。數週以來，川普政府與聯邦司法機構對峙愈演愈烈，司法部對阻礙總統議程的裁決日益不滿，並指責法官不當妨礙總統行使權力。

司法部長邦迪25日聲稱，自川普就任總統後，他的行政權力因無休止的禁令受到損害，這些禁令旨在阻止他的議程。邦迪主張，美國人民選擇川普來執行他的政策議程，而司法越權的模式破壞民主進程，這樣的模式不能被允許繼續存在。

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