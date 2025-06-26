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    美航又出事！引擎狂噴火159人急返航 乘客驚見「橘貓」出沒

    美國航空一架空巴A321客機起飛後不久，引擎不斷噴火並冒出黑煙，所幸機上159人平安無事。（本報合成，擷取自X）

    美國航空一架空巴A321客機起飛後不久，引擎不斷噴火並冒出黑煙，所幸機上159人平安無事。（本報合成，擷取自X）

    2025/06/26 16:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國航空1架空中巴士A321班機原訂從拉斯維加斯飛往北卡羅來納州，當地時間25日上午起飛後驚傳引擎異常，在半空中冒出火光與黑煙，並發出連串爆炸聲響，所幸最終安全返航，機上159人皆平安無事。

    綜合外媒報導，當地時間25日上午7時57分，美國航空AA1665航班從麥卡倫國際機場 （LAS）起飛，預計飛往夏洛特道格拉斯國際機場（CLT），但在起飛幾分鐘後，飛機引擎疑似故障，機上乘客聽到爆裂聲，並從窗外看見火花與濃煙狂噴。

    從目擊民眾與乘客錄下的影片可見，機身後方拖出一條長長黑煙，引擎噴出火星時還伴隨「砰砰」聲響，不少人在社群平台分享現場畫面，甚至有網友戲稱，噴出的火花像極了一隻橘貓，笑稱：「我就知道，一定是那隻橘貓搞的鬼！」

    美航事後證實，該架飛機於上午8時20分順利返航，並在自身動力下滑行至登機口，153名乘客與6名機組員全數安全下機。航空公司表示，經初步檢查並無起火跡象，研判為引擎機械故障，飛機將停飛並由維修團隊進一步檢測。

    美國聯邦航空總署（FAA）已接獲通報，並著手調查事件成因。美航則強調，感謝機組人員的冷靜應對與專業處置，並將協助旅客改訂航班，盡速抵達目的地。

    一名網友指出，飛機引擎冒出的火焰很像一隻橘貓，開玩笑地說是牠在搞鬼。（擷取自@Galactic_Straw/X）

    一名網友指出，飛機引擎冒出的火焰很像一隻橘貓，開玩笑地說是牠在搞鬼。（擷取自@Galactic_Straw/X）

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