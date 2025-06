美航又出事！引擎狂噴火159人急返航 乘客驚見「橘貓」出沒

2025/06/26 16:21

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國航空1架空中巴士A321班機原訂從拉斯維加斯飛往北卡羅來納州,當地時間25日上午起飛後驚傳引擎異常,在半空中冒出火光與黑煙,並發出連串爆炸聲響,所幸最終安全返航,機上159人皆平安無事。

綜合外媒報導,當地時間25日上午7時57分,美國航空AA1665航班從麥卡倫國際機場 (LAS)起飛,預計飛往夏洛特道格拉斯國際機場(CLT),但在起飛幾分鐘後,飛機引擎疑似故障,機上乘客聽到爆裂聲,並從窗外看見火花與濃煙狂噴。

從目擊民眾與乘客錄下的影片可見,機身後方拖出一條長長黑煙,引擎噴出火星時還伴隨「砰砰」聲響,不少人在社群平台分享現場畫面,甚至有網友戲稱,噴出的火花像極了一隻橘貓,笑稱:「我就知道,一定是那隻橘貓搞的鬼!」

美航事後證實,該架飛機於上午8時20分順利返航,並在自身動力下滑行至登機口,153名乘客與6名機組員全數安全下機。航空公司表示,經初步檢查並無起火跡象,研判為引擎機械故障,飛機將停飛並由維修團隊進一步檢測。

美國聯邦航空總署(FAA)已接獲通報,並著手調查事件成因。美航則強調,感謝機組人員的冷靜應對與專業處置,並將協助旅客改訂航班,盡速抵達目的地。

