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    綁架銀行員妻撕票 密西西比州死囚服刑近50年後處決

    密西西比州死囚牢房中服刑時間最長的男子喬丹25日被處決。（美聯社）

    密西西比州死囚牢房中服刑時間最長的男子喬丹25日被處決。（美聯社）

    2025/06/26 17:07

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國密西西比州死囚牢房服刑時間最長的男子喬丹（Richard Gerald Jordan）25日被處決，距他1976年綁架殺害銀行貸款高管的妻子已有近50年。

    根據《CNN》報導，喬丹是79歲越戰老兵，患有創傷後壓力症候群。1976年他綁架馬特（Charles Marter）的妻子艾德溫（Edwina Marter）撕票，被判處死刑。

    喬丹在密西西比州立監獄執行注射死刑。喬丹的妻子瑪莎（Marsha Jordan）、律師諾比爾（Krissy Nobile）和精神顧問墨菲（Tim Murphy）見證行刑過程。瑪莎和諾比爾多次用毛巾擦拭眼睛。

    喬丹的死刑是密西西比州過去10年內第三次執行死刑，最近一次執行是在2022年12月。

    密西西比州最高法院記錄顯示，喬丹1976年1月致電位於格爾夫波特（Gulfport）的海灣國家銀行，要求與貸款專員通話。在被告知馬特可以接聽後，他掛斷了電話。然後他在電話簿中找到了馬特夫婦的家庭住址，綁架艾德溫。

    根據法庭記錄，喬丹把艾德溫帶到一片森林，開槍打死她，接著打電話給馬特聲稱她很安全，勒贖2.5萬美元（約台幣72萬元）。

    在艾德溫被殺害時，兒子的埃里克（Eric Marter）當時年僅11歲。喬丹受刑前，他向《美聯社》說，「這早就應該發生了。我不想給他（喬丹）留有餘地，他必須受到懲罰。」

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