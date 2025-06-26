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    南海海槽地震警戒！日最新觀測系統「N-net」可提前20分鐘偵測海嘯

    日本防災科學技術研究所（NIED）研發與建設的觀測系統「N-net」，旨在彌補南海海槽地震假定震源區內觀測網的「空白區」。（圖擷取自@C2010NIED 社群平台「X」）

    日本防災科學技術研究所（NIED）研發與建設的觀測系統「N-net」，旨在彌補南海海槽地震假定震源區內觀測網的「空白區」。（圖擷取自@C2010NIED 社群平台「X」）

    2025/06/26 18:56

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島外海地震頻傳，累計到今（26）日已超過400餘次，加上日本政府發布「南海海槽巨大地震」災損預測報告，以及網傳「7月5日大災難」傳言，各界愈發擔憂毀滅性天災降臨。日本政府宣布，今年秋季運行最新觀測系統「N-net」，能提前偵測到地震與海嘯。

    綜合日媒報導，日本文部科學省管轄的防災科學技術研究所（NIED）2019年開始研發與建設觀測系統「N-net」，旨在彌補南海海槽地震假定震源區內觀測網的「空白區」。根據NIED資料顯示，系統透過海底電纜連接高知縣室戶市和宮崎縣串島市，離岸總長度約900公里、沿岸則約740公里，同時設置18台地震與海嘯觀測裝置。

    NIED指出，「N-net」系統能夠提前最多20分鐘，偵測到遠方的海嘯發生；同時還能提前最多20秒偵測到地震發生。報導指出，「N-net」的離岸系統已於去年10月率先運行，沿岸系統則在今年6月竣工，預計秋季運行。

    NIED研究主任青井真說，這項計畫是為了因應南海海槽地震的威脅，對於這套系統能夠在這場天災來臨前完工，令他感到十分欣慰，也認為這是拯救自己和家人性命的正確決定，「如果我們的數據，能夠得到哪怕是最小的利用，我都會非常高興。」

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