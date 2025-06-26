中國哈爾濱氣溫升高！大學生要求裝冷氣 教師竟稱「境外勢力抹黑」

旅義華僑作家李穎昨日在X平台發文指出，哈爾濱近日氣溫升高，有時甚至比廣州、深圳還熱，然而哈爾濱工程大學宿舍幾乎沒有安裝冷氣，有學生抱怨要熬到凌晨3、4點才睡得著，因此向招生辦老師詢問冷氣安裝情況。（擷取自微博）

2025/06/26 15:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱近日氣溫上升，當地氣象局提醒市民注意。當地有大學學生向師長反映希望安裝空調，沒想到有教師竟然聲稱，這是境外勢力以天氣抹黑學校，要學生加強判斷力。

旅義華僑作家李穎昨日在X平台發文指出，哈爾濱近日氣溫升高，有時甚至比廣州、深圳還熱，然而哈爾濱工程大學宿舍幾乎沒有安裝冷氣，有學生抱怨要熬到凌晨3、4點才睡得著，因此向招生辦老師詢問冷氣安裝情況。

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根據李穎貼出的對話紀錄，群組中一位哈姓教師表示「空調對身體有很大傷害」；另一名張姓老師則稱，討論哈爾濱天氣炎熱「很可笑、不合理」。他進一步表示：「因為學校具有軍工、國防特色與核心地位，因此可能成為境外或其他勢力透過天氣、氣候等話題抹黑的對象。」並要求學生具備判斷力。

投稿人指出，此事已在學校社群網路上引起軒然大波，學生們已經對發言教師展開肉搜。目前尚未見哈爾濱工程大學對此做出回應。

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