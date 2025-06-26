中俄伊軸心集結！北京辦「反北約」峰會 嗆美霸權

上海合作組織（SCO）國防部長會議26日於中國青島登場，圖中自左起依序為哈薩克、中國防長董軍、吉爾吉斯、巴基斯坦，以及俄羅斯防長別洛烏索夫（右一）。（法新社）

2025/06/26 16:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國主導的北約加碼軍費壓力與中東戰火延燒，中國26日於青島召開上海合作組織（SCO）防長會議，邀請伊朗、俄羅斯、巴基斯坦等國國防首長出席。中國國防部長董軍藉機強調「和平發展」，並警告「霸權主義正嚴重破壞國際秩序」，意圖拉攏多國共同對抗美西方陣營影響力。

《法新社》報導，此次會議選在中國重要海軍基地所在地的青島舉行，時機格外敏感。就在前一日，北約在荷蘭海牙高峰會上宣布強化軍費投入，以回應美國總統川普對盟邦長年軍備負擔不均的施壓。與此同時，以色列與伊朗在歷經12天衝突後達成的脆弱停火也正經受考驗。此一國際背景下，中方操作「多邊合作」舞台，意圖深化與非西方國家的軍事合作架構。

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根據中國官媒《新華社》報導，董軍在會上發言稱：「當今世界正加速進入百年未有之大變局，單邊主義與保護主義抬頭，霸權行徑正在破壞和平發展的環境。」他呼籲與會各國「採取更有力行動，攜手維護地區穩定與安全」，並強調上海合作組織可成為「制衡西方霸權」的多邊平台。

俄羅斯新任國防部長別洛烏索夫夫（Andrei Belousov）則在場邊會談中表示，中俄軍事關係處於「史無前例的高水準」，兩國「友好關係在各方面持續升溫」。儘管中方在俄烏戰爭中聲稱中立，歐美國家普遍批評北京對莫斯科提供經濟與外交支持，削弱了西方制裁效果。

與會的印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）也提出呼籲，稱SCO成員國應「共同回應全球化失速帶來的新挑戰」，強調各國應回應人民對和平與發展的期待。這番話也反映出印度在中俄主導下，對上海合作組織日益政治化走向的微妙立場。

上海合作組織目前包含中國、俄羅斯、伊朗、印度、巴基斯坦與中亞多國，長期被視為北京試圖打造抗衡西方集團的地緣政治平台。此次防長會議的舉辦，也被外界解讀為中國正積極藉戰略真空之機，在俄烏與以伊戰爭引發國際秩序動盪時，擴大自身軍事與外交影響力。

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