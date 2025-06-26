台灣友邦拉警報！吐瓦魯爆發「全國大出走」 1/3人口瘋搶澳洲綠卡

吐瓦魯由低窪環礁組成，如圖中的富納富提環礁（Funafuti Atoll），在海平面上升的威脅下顯得極為脆弱，是島國人民被迫尋求海外生路的根本原因。（法新社）

2025/06/26 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場史無前例的「國家級出走」正在上演。根據《法新社》26日取得的官方數據，澳洲為即將被海水淹沒的太平洋島國吐瓦魯（Tuvalu）所提供的「氣候簽證」，在開放申請的短短4天內就吸引了超過3000人登記抽籤，這個數字幾乎是吐瓦魯全國總人口的三分之一，凸顯了島國人民對家園沉沒的深層絕望。

澳洲政府將這項每年提供280個名額的簽證計畫譽為「全球首創」，旨在為氣候變遷的受害者提供一條「有尊嚴的遷徙途徑」。然而，這項看似善意的政策，卻可能帶來意想不到的後果。這份數據顯示，開放申請後，已有3125名吐瓦魯公民支付了25澳元（約新台幣474元）的登記費用進入隨機抽籤程序，而該國2022年的人口普查總數僅為10643人。

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雪梨大學地理學家康奈爾（John Connell）警告，這種大規模的人口外移，特別是技術專業人才與年輕人的離去，可能會加速掏空吐瓦魯的國本，危及國家的未來。他直言：「環礁無法提供太多未來：農業困難，漁業雖有潛力但無法創造大量就業。」

吐瓦魯是全球受氣候變遷威脅最嚴峻的國家之一，科學家預估，這個由9座珊瑚環礁組成的國家在80年內將不再適合居住，其中2座環礁已大部分消失在海浪之下。

這項簽證計畫，是澳洲與吐瓦魯在2024年簽署的《法雷皮利聯盟》（Falepili Union）協議的一部分。該協議不僅是人道救援，更被視為坎培拉當局為抗衡中國在太平洋地區日益擴張的影響力所祭出的地緣政治佈局。

協議中，澳洲承諾在吐瓦魯遭遇天災、公衛危機或「軍事侵略」時提供防禦協助，並在法律上承認吐瓦魯未來因海平面上升而可能失去領土後的國家地位與主權。作為交換，澳洲也對吐瓦魯未來與其他國家簽署的任何防務協定擁有一定的發言權。吐瓦魯是目前與台灣維持正式邦交的12個國家之一。

澳洲外交部向《法新社》表示，這項協議展現了澳洲是「一個值得信賴的真正夥伴」。但對吐瓦魯而言，如何在保全國民生計與避免國家因人才外流而「空洞化」之間取得平衡，已成為一個迫在眉睫的現實難題。

面對不斷升高的海平面，吐瓦魯居民被迫用生活垃圾加固海堤，凸顯在資源匱乏下對抗氣候變遷的艱辛與絕望。（法新社）

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